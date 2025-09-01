Megzavarhatták az oroszok Ursula von der Leyen gépének GPS-ét, papírtérképpel kellett landolni

Papírtérkép segítségével landolt Bulgáriában az Ursula von der Leyen európai bizottsági elnököt szállító repülőgép, melynek GPS-eszközei külső zavarás miatt használhatatlanná váltak. Az illetékes tisztviselők szerint Oroszország állhat a művelet mögött – írta a Financial Times.

A pénzügyi lap szerint Ursula von der Leyen gépe még vasárnap érkezett a bulgáriai Plovdivba, ahova egy nagyobb körút részeként tartott Varsóból.

A landoláskor azonban egy külső beavatkozás megbénította a navigációs szolgáltatásokat a gépen.

Az Európai Bizottság elnökének repülőgépe emiatt egy órán át körözött a levegőben, majd – miután a helyzet változatlan maradt – a pilóta úgy döntött, hogy a náluk lévő, papíralapú térkép segítségével manuálisan hajtja végre a landolást, amely sikeres volt.

Három, az incidensről tájékoztatott tisztviselő azt mondta a Financial Timesnak, hogy

az esetet orosz műveletként kezelik, amely az Európai Bizottság elnöke ellen irányult.

„A GPS nem működött az egész repülőtér területén. Tagadhatatlanul beavatkozás történt” – mondta az egyik tisztviselő. A bolgár légi forgalmi szolgálat a Financial Timesnak szintén megerősítette az esetet, és arra is felhívták a figyelmet, hogy 2022 februárja (vagyis az orosz–ukrán háború kitörése) óta jelentősen megnőtt azoknak az incidenseknek a száma, amelyekben megzavarják a GPS-jelet.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője a Financial Timesnak szűkszavúan cáfolta, hogy Oroszország állna az eset mögött, az Európai Bizottság pedig nem kívánt reagálni az ügyre. Az EU kormányai korábban már figyelmeztettek, hogy a GPS-zavarásos incidensek közelmúltbeli növekedése – amelyeknek a száma a Balti-tengeren és az Oroszországhoz közeli kelet-európai államokban nőtt még, és amelyek mögött feltételezésük szerint Oroszország áll – légi katasztrófát okozhat, mivel a pilótáknak „vakon” kell repülniük.

Von der Leyen Bulgáriában találkozott az ország miniszterelnökével, Roszen Zseljazkovval, és meglátogattak egy lőszergyárat is (Bulgária az egyik legfontosabb európai katonai exportőr Ukrajna számára). A látogatás után Von der Leyen gépe incidens nélkül folytatta útját Plovdivból.

Kiemelt kép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottág elnöke (Fotó: MTI/EPA/Franck Robichon)