Letartóztatták Andrij Parubij volt ukrán házelnök feltételezett gyilkosát

Őrizetbe vették azt a férfit, aki a gyanú szerint agyonlőtte Andrij Parubij volt házelnököt Lvivben. Az ukrán hatóságok közlése szerint a támadó gondosan megtervezte az akciót, de a nyomozók kevesebb mint két nap alatt elfogták – írja a The Kyiv Independent.

Andrij Parubij, az ukrán parlament korábbi elnöke és ismert politikai aktivista augusztus 30-án vesztette életét Lvivben. Az 54 éves politikust egy futárnak álcázott támadó nyolc lövéssel ölte meg, a helyszínen hét töltényhüvelyt találtak.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szeptember 1-jén hajnalban jelentette be, hogy a feltételezett elkövetőt elfogták.

„A gyanúsított első vallomását megtette. Jelenleg sürgős nyomozati cselekmények zajlanak, hogy minden körülményt feltárjanak” – mondta az elnök.

Ihor Klimenko belügyminiszter közölte, hogy a férfit a nyugati Hmelnickij megyében tartóztatták le. „A bűncselekményt alaposan előkészítették: a támadó tanulmányozta az áldozat mozgását, megtervezte az útvonalat és a menekülést is. A rendőrség és az Ukrán Biztonsági Szolgálat munkatársai azonban magas szintű professzionalizmusról tettek tanúbizonyságot: a gyilkosság után 24 órán belül a nyomára bukkantak, 36 órán belül pedig őrizetbe vették” – hangsúlyozta.

Parubij 1971-ben született Lviv közelében. Közéleti szerepvállalása még a szovjet időszakban kezdődött, amikor kétszer is letartóztatták kormányellenes megmozdulások szervezése miatt. A független Ukrajnában 2007-ben került be a parlamentbe, majd aktívan részt vett az ország legfontosabb demokratikus mozgalmaiban, köztük a 2004-es narancsos forradalomban.

2014-ben a Majdan-tüntetések egyik vezetőjeként vált ismertté, ahol önkéntes védelmi egységeket irányított. A Viktor Janukovics elnök eltávolítását követő hónapokban a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkáraként szolgált, éppen akkor, amikor Oroszország annektálta a Krímet, és elkezdődött a kelet-ukrajnai háború.

Kulcsszerepe miatt Parubij gyakran vált az orosz állami propaganda célpontjává. A hatóságok jelenleg azt is vizsgálják, kapott-e fenyegetéseket a halála előtt.

