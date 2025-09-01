Kim Dzsongun vonattal elindult Kínába – jelentette a dél-koreai hírügynökség

A kínai elnök, Hszi Csin-ping meghívására az észak-koreai vezető szerdán részt vesz a pekingi katonai parádén, amelyen Japán második világháborús kapitulációját ünneplik – írta a kínai állami média a külügyminisztérium közlését felidézve.
Kapcsolódó tartalom
Az észak-koreai vezető várhatóan kedden érkezik Pekingbe.
Dél-Korea Vu Vonsikot, a nemzetgyűlési elnökét küldi a kínai rendezvényre – közölte a szöuli országegyesítési minisztérium. Hozzátették, egyelőre bizonytalan, hogy Vu Vonsik találkozik-e Kim Dzsongunnal Pekingben.
Kapcsolódó tartalom
Kiemelt kép: Kim Dzsongun észak-koreai vezető a felszabadulási emlékmű koszorúzási ünnepségén Phenjanban 2024. június 19-én, Putyin kétnapos észak-koreai látogatása idején (Fotó: MTI/EPA/Szputnyik/Orosz elnöki sajtószolgálat pool/Gavriil Grigorov)