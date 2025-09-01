Kim Dzsongun vonattal elindult Kínába – jelentette a dél-koreai hírügynökség

Elindult vonattal Kim Dzsongun észak-koreai vezető hétfőn országának fővárosából, Phenjanból Kínába, hogy részt vegyen a második világháború nyolcvan évvel ezelőtti befejezésének emlékére rendezett katonai díszszemlén – közölte a dél-koreai Yonhap hírügynökség.