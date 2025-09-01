„El tudom képzelni” – erről beszélt Friedrich Merz, amikor a nők sorkatonaságáról kérdezték újságírók

A német kancellár szerint társadalmi vitára van szükség a nők kötelező katonai szolgálatáról. Friedrich Merz erről hétfőn Münsterben beszélt újságíróknak.

„El tudom képzelni” – válaszolt a kereszténydemokrata politikus arra az újságírói kérdésre, hogy támogatná-e nők bevonását is a kötelező katonai szolgálat visszaállítása esetén, ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy a német alaptörvény jelenleg csak a férfiak katonai szolgálatáról rendelkezik.

„Azt, hogy ez még időszerű-e, és kellene-e változtatni rajta, azt politikai, társadalompolitikai szinten kell megvitatni”

– hangoztatta Merz. Hangsúlyozta mindazonáltal, hogy nem kételkedik a nők katonai szolgálatra való alkalmasságában a német hadseregnél (Bundeswehr). „Megválaszolták már a kérdést, hogy nők tudnak-e katonai szolgálatot teljesíteni.”

„Azt viszont, hogy kelljen-e katonai szolgálatot teljesíteniük, még nem”

– fogalmazott.

Hangsúlyozta, hogy a kötelező katonai szolgálat egyelőre fel sem merül. A kormányban nemrég elfogadott törvényjavaslat is az önkéntességre épít, ahogy az a koalíciós megállapodásban is szerepel. A nők kötelező katonai szolgálatáról szóló vita majd csak a harmadik vagy negyedik lépés lehetne – mondta Merz, hozzátéve, hogy egyelőre „az első és második lépést tesszük meg, aztán, majd tovább beszélhetünk a kérdésről”.

Kiemelt kép: Friedrich Merz német kancellár (Fotó: MTI/EPA/Hannibal Hanschke)