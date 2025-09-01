Egy német bíróság szerint Berlin leállíthatja a vízumok kiadását az afgán állampolgárok számára

A német hatóságok leállíthatják a vízumok kiadását a tálib vezetés által üldözött afgán állampolgárok számára a berlin-brandenburgi közigazgatási felsőbíróság hétfői ítélete szerint, amelyről a testület egyik szóvivője tájékoztatta a sajtót.

A bíróság egy Afganisztánban korábban bíróként dolgozó férfi, a felesége és négy gyermekük ügyével összefüggésben hozta meg a szóban forgó döntést; a család vízumkérelmét idén utasították el a német hatóságok, az új szövetségi kormány intézkedéseivel összhangban.

A testület most kimondta, hogy Németországot nem kötelezi jogszabály az afgán állampolgárok befogadására.

Mindeközben a bírósági döntéstől függetlenül mintegy 50 olyan afgán állampolgár érkezett Iszlámábádból Hannoverbe, akinek a vízumkérelmét a hatóságok jóváhagyták. A tálibok 2021-i hatalomátvétele után Németország különböző befogadási programokat indított afgánok számára, Friedrich Merz kancellár kormánya azonban május elején – csökkentendő a Németországba érkező bevándorlók számát – ezen programokat leállította. Az áttelepítésre várók közül sokan éveket töltöttek az Afganisztánnal szomszédos Pakisztánban, mielőtt a pakisztáni hatóságok visszatoloncolták őket hazájukba.

A német külügyminisztérium adatai szerint a Pakisztánban várakozó, körülbelül 2000 afgán közül 210-et érintett eddig a kitoloncolás, velük a tárca felvette a kapcsolatot.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/AP/Maszud Hoszaini)