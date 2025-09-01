Bajba kerültek Greta Thunbergék, máris vissza kellett fordulni a Gázába tartó flottillának

A Greta Thunberg nevével fémjelezett, a Gázai övezetbe tartó segélyflottilla kénytelen volt visszatérni a partra alig néhány órával az indulás után, és egyelőre nem tudni, hogy mikor hajózhat ki ismét.

A Gázába tartó Global Sumud Flotilla első konvoja, amely több tucat hajóból és 44 országból érkező résztvevőkből áll, visszatért a barcelonai kikötőbe, ahonnan vasárnap futott ki.

Az Euronews szerint a konvoj visszatért a kikötőbe,

miután éjszaka viharba került, és 56 kilométer/órás széllel kellett szembenéznie.

Vasárnap körülbelül 20 hajó indult el Barcelonából, és több ezer palesztinbarát támogató gyűlt össze a város régi kikötőjében, hogy búcsút intsen a konvojnak. A következő napokban más hajók is csatlakoztak volna hozzájuk a földközi-tengeri kikötőkből, többek között Tuniszból.

A szervezők szerint a Spanyolországba való visszatérésről szóló döntést a biztonság előtérbe helyezése miatt hozták meg, mert a kedvezőtlen időjárási körülmények között néhány kisebb hajó veszélybe kerülhetett volna.

A flottillát a Gázai övezet körüli izraeli tengeri blokád áttörésére tett legnagyobbnak nevezték a szervezők. A spanyolországi esőzésekre és erős viharokra vonatkozó időjárási figyelmeztetések miatt egyelőre nem világos, hogy a tengeri konvoj mikor indulhat el újra Barcelonából. Az izraeli hadsereg valószínűleg megpróbálja megakadályozni, hogy a hajók elérjék Gázát, ahogy az a korábbi, júniusi kísérletnél is megtörtént.

Itamar Ben-Gvir izraeli nemzetbiztonsági miniszter egy vasárnapi kabinetülésen ismertette tervét a flottilla megállítására, és azt javasolta, hogy az aktivistákat zárják terroristabörtönökbe, és vonjanak meg tőlük olyan különleges, a raboknak járó kedvezményeket, mint a televízió, a rádió és a speciális ételek.

Kiemelt kép: Greta Thunberg Berlinben, 2019. március 29-én (Fotó: MTI/EPA)

