Washington Post: Donald Trumpék „közel-keleti riviérát” csinálnának Gázából, pénzt fizetnének a távozó palesztinoknak

A Trump-kormány tisztviselőinek kezei közt jár egy Gázára vonatkozó átfogó, háború utáni fejlesztési stratégiáról szóló tervezet, amely hasonlít Donald Trump elnöknek a terület „átvételére” vonatkozó korábbi ígéretére – írta a The Washington Post, amelynek birtokába került a szóban forgó tervezet. Ennek értelmében legalább egy évtizedre amerikai felügyeletet hoznának létre a terület felett, miközben luxus turisztikai célponttá és fejlett technológiai központtá alakítanák Gázát, és kompenzálnák az otthonaikat elhagyni készülő palesztinokat is.

A The Washington Post által megtekintett, 38 oldalas dokumentumban részletesen bemutatták a tervet, amely Gáza több mint 2 millió fős teljes lakosságának ideiglenes áttelepítését is magában foglalná. Ez utóbbi vagy a dokumentumban „önkéntes távozásként” leírt, más országokba történő áttelepítéssel, vagy a rekonstrukció ideje alatt az enklávé belsejében kijelölt, biztonságos zónákba történő áttelepítéssel valósulna meg.

Az amerikai lap a terv értelmében – amelynek kidolgozásában izraeli vállalkozók is közreműködtek – létrehoznának egy nagy trösztöt Gaza Reconstitution, Economic Acceleration and Transformation Trust (röviden: GREAT) néven, állna a fejlesztés mögött.

A gázai földtulajdonosok digitális tokeneket kapnának a tröszttől, cserébe a tulajdonukon történő építkezés jogáért. Ez a token felhasználható lenne egy új élet finanszírozására egy másik helyen, vagy később be lehetne váltani egy lakásra a Gázában megépíteni tervezett hat-nyolc új „mesterséges intelligenciával működő, intelligens város” egyikében. A lap szerint

minden palesztin, aki beleegyezik a távozásba, 5000 dollárnyi készpénzt kapna, valamint támogatást négy év bérleti díj és egy év élelmiszer-ellátásának fedezésére a terv értelmében.

A terv szerint minden egyes Gázából távozó személy 23 000 dollár megtakarítást jelentene a alap számára, összehasonlítva azokkal a költségekkel, amelyek az ott maradni kívánók számára biztosított ideiglenes szállás és a maradóknak biztosított „létfenntartó” szolgáltatások nyújtásával járnának.

Így nézhetne ki Trump szerint az újjáépített gázai riviéra

Arról, hogy az amerikai elnök egy nyaralóövezetet hozna létre Gázában a háború lezárulta után, már hónapokkal ezelőtt is jelentek meg hírek. Akkor már egy AI-videót is készült arról, hogy hogyan nézhetne ki Trump Gázája, amit aztán az amerikai elnök is megosztott a közösségi oldalán.

Hogy a The Washington Post által most ismertetett javaslat is Trump nézeteit tükrözi-e, az egyelőre nem teljesen egyértelmű, bár a lap két forrása szerint a tervezet főbb elemei kifejezetten az elnök által vizionált „Közel-Kelet Riviérája” elképzeléshez lettek testreszabva.

Az Israel Hayom című lap szerint az amerikai számára a legvonzóbb talán az lehet az ötletben, hogy semmiféle amerikai kormányzati finanszírozást nem igényelne a terv (mivel ezt magánbefektetők biztosítanák a tröszt által), miközben jelentős befektetői nyereséget kínálna:

a tervben szereplő számítások szerint 100 milliárd dolláros befektetés tíz év alatt közel négyszeres hozamot eredményezne, és a későbbiekben is további hasznot hajtana a befektetőknek évről évre.

Az izraeli lap megjegyezte: a konfliktus utáni Gázára vonatkozóan számos más javaslat is született – kezdve attól, hogy a háború korai szakaszában izraeli javaslatok születtek olyan, Hamász-mentes zónák vagy „buborékok” létrehozására Gázában, amelyek izraeli katonai védelem alatt állnának, és ahol a palesztinok humanitárius segítséget kaphatnának, majd a harcok befejeztével fokozatosan önmagukat kormányozhatnák, addig bezárólag, hogy az előző kormányzat kevesebb mint egy héttel Trump elnök beiktatása előtt vázolt egy olyan tervet, amellyel kvázi egy új palesztin állam jöhetett volna létre Gázában az ENSZ felügyeletével és bizonyos partnerországok közreműködésével.

Kiemelt kép: Donald Trump amerikai elnök a NATO-tagországok kétnapos csúcsértekezletének második napi ülésén Hágában 2025. június 25-én. MTI/EPA/ANP/Remko De Waal.