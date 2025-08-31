Vlagyimir Putyin elrendelte: csak szovjet filmeket lehet nézetni az orosz iskolákban

Az orosz Oktatási Minisztérium honlapján közzétette az iskolai tantervben kötelezően beillesztendő 100 film listáját, de ezek között „modern filmek”, vagyis a Szovjetunió felbomlását követően készült alkotások nem találhatóak.

Az Interfax orosz hírügynökség beszámolója szerint Vlagyimir Putyin elnök májusban utasította az orosz oktatási minisztériumot, hogy az Elnöki Kulturális és Művészeti Tanáccsal együtt állítson össze egy listát a 100 legjobb szovjet és orosz játékfilmről, amelyet majd oktatási intézményekben fognak bemutatni.

A hírügynökség azt írta: a „legjobb filmek listája” csak a szovjet időkből származó alkotásokat tartalmaz.

A minisztérium módszertani ajánlásokat dolgozott ki és küldött az ország minden régiójába a hazai mozi alkotásainak tanulmányozására az oktatási szervezetekben.

„A dokumentum lehetővé teszi az orosz film aranyalapjának felhasználását a hagyományos értékek erősítésére az iskolások körében, valamint hozzájárul az esztétikai ízlés, a kulturális horizont, valamint a nemzeti és kulturális identitás kialakulásához az orosz mozi legjobb példái alapján” – áll a minisztérium honlapján pénteken közzétett közleményben.

Az iskoláknak azt is javasolják, hogy a listán szereplő filmek töredékeit használják szemléltető és kiegészítő anyagként az órákon tárgyalt témákhoz. Az orosz Oktatási Minisztérium előírásai szerint jelenleg lehetőség van a filmek teljes egészében bemutatására tanórán kívüli tevékenységek részeként filmklubok, filmművészeti alkotások megtekintésével és megvitatásával foglalkozó vitafórumok szervezésével, vagy a gyermekekkel tartott órák tartása során hosszabb nappali csoportokban, nappali iskolákban.

Az orosz oktatási tárca még májusban azt mondta az Interfaxnak, hogy a hazai filmek elsődleges ajánlott listáját veszik alapul a lista összeállításakor.

Megjegyezték, hogy a „100 legjobb” listáján olyan szovjet és orosz filmek szerepelnek, amelyek „képesek bevezetni a diákokat a klasszikus filmbe, közvetíteni a hagyományos orosz spirituális és erkölcsi értékeket (…) és oktatási potenciállal is rendelkeznek.”

Korábban az Oktatási Minisztérium által összeállított több mint 400 hazai filmet és rajzfilmet tartalmazó elsődleges listát családi megtekintésre, valamint oktatási szervezetek döntése alapján a tanórán kívüli tevékenységek részeként történő felhasználásra, oktatási programok és kiegészítő oktatás megvalósítására ajánlották egy oktatási szervezetben, beleértve az iskolai színházak munkáját is – áll az Interfax hírügynökség beszámolójában. A teljes lista pedig az orosz oktatási tárca honlapján érhető el.

Kiemelt kép: A tavasz 17 pillanata című szovjet klasszikus film, amely ugyancsak megtalálható az orosz oktatási tárca listáján (Forrás: YouTube/képernyőfotó)