Újabb felmérés: tarolna Franciaországban Marine Le Pen pártja

Egy csütörtökön és pénteken végzett felmérés szerint a Marine Le Pen neve által fémjelzett Nemzeti Tömörülés (RN) jelentős előnnyel győzne egy estleges előrehozott parlamenti választás első fordulójában, 31 százalékos szavazati aránnyal.

Az Elabe által a BFMTV és a La Tribune Dimanche számára készített közvélemény-kutatás szerint az RN Éric Ciotti pártjával szövetségben jelentős előnnyel vezetne az új parlamenti választások első fordulójában, 31 százalékos szavazati aránnyal, majd a második fordulóban a „republikánus front” gyengüléséből profitálhatnának – számol be a Le Figaro.

A felmérésre azután került sor, hogy Francois Bayrou hétfőn váratlanul bizalmi szavazást kért saját kormánya ellen.

A voksolásra szeptember 8-án kerül sor a Nemzetgyűlésben. A kialakult válság oka a jelenlegi francia kormány tervezett megszorítása: Francois Bayrou közel 44 milliárd eurós költségvetési megtakarítási terve sokkolta közvéleményt és a politikai pártokat. Franciaország ugyanis több mint 3 ezer milliárd eurós, egyre növekvő adósságot görget maga előtt, ezt a folyamatot próbálta megállítani a centrista kormányfő.

A bizalmi szavazáson nagy valószínűséggel elbukik Bayrou kormánya.

Eltűnne Macron koalíciója

A felmérés szerint Le Penék mellett, akik most 31 százalékot érnének el (33 százalék volt az eredményük a 2024. júniusi parlamenti választásokon), a Visszahódítás (Reconquête) 5 százalékra számíthatna.

Selon le dernier sondage pour les législatives anticipées, le bloc central serait totalement effondré, et la gauche aurait perdu du terrain (24-26 contre 29). Serait-ce l’opportunité pour le RN de l’emporter ? pic.twitter.com/qWTH33pe6A — Discord Enosis (@Discord_Enosis) August 30, 2025



A baloldal 23,5 százalékot szerezhetne, ha sikerülne egységesen fellépniük (együtt indulva 28 százalékot értek el 2024 júniusában). Ha viszont a megosztottság érvényesül soraikban,

a szocialisták, a zöldek és a kommunisták szövetsége 16,5 százalékot szerezne, míg az Elégedetlen Franciaország (LFI) nevű szélsőbaloldali párt 10 százalékot.

A különböző baloldali pártok 5-6,5 százalékos eredményre számíthatnának.

Macron és szövetségeseinek pártja, a centrista „Együtt” koalíció (Renaissance, MoDem és Horizons) lenne a választás legnagyobb vesztese, mindössze 14 százalékos szavazati aránnyal, ami közel 7 százalékponttal kevesebb, mint 2024-ben. A Köztársaságiak nevű konzervatív párt (LR) 10,5 százalékot szerezne.

A második fordulóban az RN előnyére válhat, hogy a republikánus front kevésbé erős, mint 2024-ben, amikor több tucat képviselőtől fosztották meg az RN-t a második fordulóban. Le Penék előnyéből mégis az faragott le jelentősen, hogy a baloldali szövetségből és Macron akkori koalíciójából több mint 200 jelölt lépett vissza annak érdekében, hogy gyengítsék a Nemzeti Front győzelmi esélyeit.

Kiemelt kép: Marine Le Pen támogatói tüntetnek Párizsban a politikus elleni ítélethozatal után. Marine Le Pen (balra) és Jordan Bardella (jobbra) integetnek a tömegnek, miután beszédet tartottak 2025. április 6-án Párizsban, Franciaországban. (Fotó: Remon Haazen/Getty Images)