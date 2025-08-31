Taylor Swift elindult a konzervativizmus felé azzal, hogy megházasodik – véli a Financial Times szerzője

Furcsa eszmefuttatást tartalmazó cikk jelent meg a Financial Times oldalán, amely szerint Taylor Swift elindult a konzervativizmus irányába azzal, hogy házasságot köt.

A héten robbant a külföldi sajtóban a hír, hogy az amerikai énekesnőt – akiről köztudott, hogy inkább a demokratákkal szimpatizál, és az előző választás előtt is nyilvánosságra hozta, hogy Kamala Harris-re fog szavazni – eljegyezte párja, az amerikai focista Travis Kelce, aki a Kansas City Chiefs játékosa.

Általában egy ilyen hírrel egy pénzügyi témájú lap nemigen szokott foglalkozni, most viszont a Financial Times Élet és Művészet című rovatában megjelent egy véleménycikk a témában. A szerző, Jo Ellison az énekesnő eljegyzéséből és annak szerinte hivalkodó körülményeiből (alább látható az Instagram-poszt, amelyben Swift a hír bejelentette) azt a következtetést vonta le, hogy

„Taylor Swift elkezdett belépni a konzervatív korszakába.”

A szerző szerint azzal, hogy megházasodik, Swiftnek a nyilvánosság előtti és a magánszemélyisége is szétválik majd. Eddig ugyanis szerinte a magánszemélyisége szorosan összefonódott művészi szerepeivel, a vidéki tinédzserlánytól kezdve a csábító popénekesnőn át és a szerencsétlen szerelmes hajadonig bezárólag. „Az önmagát a »gyermektelen macskás hölgynek« és a hajadonok védőszentjének nevező énekesnő egykor feminista ikon volt – őrülten sikeres volt, de alapvető imázsa az átérezhető szingliség volt” – írta, hozzátéve, hogy ehhez képest most az énekesnő „az amerikai nagyság felé hajlik, egy amerikai futballhős mellett”, és rájuk irányul a rivaldafény.

Mindezek után a Financial Times kollégája úgy vélekedik, hogy

„azok számára, akik megszokták a lágyabb érzékenységét, Taylor jelenlegi életmódja MAGA-energiát sugároz”.

Szerinte ebből a szempontból mellékes is az, hogy Taylor Swift mit képvisel a nyilvánosság előtt. „Természetesen tudjuk, hogy Kamala Harrisre szavazott, és régóta demokrata. De ebben a korszakban – a nagy meccsekre járással, New York-i luxussal, sörözéssel, pompomlánykodással, barátnősködéssel – egy hagyományosabb konzervativizmust képvisel, ami tetszeni fog a szélesebb rajongótáborának” – vélekedett, utalva arra is, hogy most még a Taylor Swiftet korábban kritizáló Donald Trump is „sok szerencsét” kívánt a párnak, amikor megkérdezték, hogy mit gondol az eljegyzésről.

A szerző ezt követően arra figyelmeztet, hogy „a házasság kockázatos lépés” a női popsztároknak, mert „a rajongók szinte minden viselkedést tolerálnak, de a családi életben is megőrizni a népszerűségedet olyan kihívás, amelyet kevesen tudnak leküzdeni”, majd több példát is hoz ezzel kapcsolatban Madonnától Britney Spears-ig bezárólag. Szerinte kérdéses, hogy Swift el tudja-e játszani a„ hagyományos, otthonülő feleség” szerepét úgy, hogy közben szexszimbólum is marad a színpadon.

Kiemelt kép: Taylor Swift amerikai énekesnõ-dalszerzõ Melbourne-ben lép fel az Eras Tour elnevezésû koncertkörútja során 2024. február 16-án. MTI/EPA-AAP/Joel Carrett.