Sokkoló felvételek: egy kétéves kislány volt a Kijev ellen orosz támadás legfiatalabb áldozata

Vasárnap temettek el egy kétéves kislányt és 24 éves éves édesanyját, akik a Kijev elleni, nem kevés halálos áldozatot követelő csütörtöki orosz támadásban vesztették életüket. A kisgyerek egy tüzérségi csapás idején született 2022-ben, most pedig abban is vesztette életét.

Mint korábban írtuk, a Kijev elleni csütörtöki csapásban az ukrán hatóságok szerint sokan, köztük legalább 4 kiskorú is életét vesztette.

Az áldozatok egyike a kétéves Angelina és 24 éves édesanyja, Nadija volt, akiket vasárnap temettek el. A kislányról a csütörtöki csapás után több fotó is napvilágot látott, köztük egy olyan montázs is, amelynek az egyik felén a 2. születésnapján látható plüssmacikkal együtt, a másik felén pedig az, amint az egyik plüssmaciját megtalálják a csapás után.

„Tegnap még ezek a játékok örömet okoztak kis tulajdonosaiknak: ölelgették és játszottak velük. Talán még saját nevük is volt. Ahol tegnap még gyermekek nevetése hallatszott és nyüzsgött az élet, ma könnyek és fájdalom van. Ez az improvizált emlékhely, ahová az emberek virágokat és játékokat hoznak, ismét emlékeztet bennünket arra, hogy Oroszország kegyetlenül elveszi tőlünk a legértékesebb dolgot: gyermekeink gyermekkori élményeit és életét! Életeket, amelyeknek nem rakétarobbanással kellene véget érniük” – írta a támadás után az ukrán Állami Katasztrófavédelemi Szolgálat, utalva a kétéves kislány mellett a másik három kiskorú áldozatra.

„Az ukrán külügyminisztérium szerint Angelina 2022 októberében született, amikor Oroszország heves tűz alá vette Kijevet. 2025 augusztusában halt meg, ismét orosz tűz alatt” – írta a Kyiv Post.

A vasárnapi temetésen több száz gyűltek össze az ukrán fővárosban, hogy búcsút vegyenek az áldozatoktól. Köztük voltak a lerombolt társasháznak és a szomszédos háznak a lakói, valamint Nadija és férje, Makszim rokonai, barátai, egykori osztálytársai – írta az ukrán állami műsorszolgáltató, a Szuszpilne weboldala. Mint kifejtették, az édesapa nem volt otthon a csapás idején, ezért élte túl a tragédiát.

Az emberek egy rögtönzött emlékhelyet állítottak fel a megsemmisült ház közelében, ahova a virágok mellett játékokat is elhelyeznek.

