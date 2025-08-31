Megtalálták a Lengyelországban lezuhant F16-os pilótájának holttestét és a gép fekete dobozát is

Egyre több részlet derül ki a csütörtökön, egy nemzetközi légi bemutatót megelőző gyakorlaton lezuhant vadászgépről, megtalálták az F16-os feketedobozát és a pilóta holttestét is.

Ahogyan arról a lengyel titkosszolgálatok felügyeletéért felelős miniszter tájékoztatására hivatkozva a hirado.hu is beszámolt, csütörtökön egy nemzetközi légi bemutatót megelőző gyakorlat során lezuhant egy F–16-os vadászrepülőgép a közép-lengyelországi Radomban. A légibaleset során a pilóta életét vesztette.

Az Index arról írt, hogy a balesetet követően a lengyel hatóságok nagyszabású vizsgálatot indítottak, a csaknem 20 hektáros katasztrófahelyszínt 14 katonai ügyész vizsgálja.

Az egyik ügyész elmondta, hogy megtalálták a gép feketedobozát, illetve a pilóta holttestét.

A katona boncolását még pénteken végezték el. A feketedobozt a Katonai Légiközlekedési Balesetek Állami Vizsgálóbizottságának munkatársai biztosították, és a közeljövőben megkezdődnek a műszaki vizsgálatok is – valószínűleg Lengyelországon kívül, ügyészi felügyelettel.

A nyomozás részeként már több tanút kihallgattak, köztük a földi kiszolgáló személyzet tagjait és a gép fő technikusát is. A repülőgép kétszer csapódott a földbe ellipszis alakban, körülbelül 700-1000 méter hosszan és körülbelül 200 méter szélességben keresztezve a kifutópályát. A törmelék különböző helyeken található szétszóródva.

Az ügyész szerint a baleset okainak feltárása három fő területre koncentrál: a repülőgép műszaki állapotára, a pilóta egészségi állapotára és reakcióira, valamint a karbantartási és logisztikai tényezőkre. Hozzátette: mivel katonai gépről van szó, a feketedoboz adatai nem kerülnek nyilvánosságra, azok titkos minősítésűek.

A balesetben elhunyt pilóta, Maciej „Slab” Krakowian őrnagy szolgálata során több mint 1400 repült órát teljesített, ebből körülbelül 1200-at F–16-oson. Tapasztalt pilótaként először oktatóként, majd a hivatalos bemutatócsapat, az F–16 Tiger Demo Team Poland vezetőjeként dolgozott, ami a lengyel F–16-osok harci és manőverezési képességeit mutatta be a legnagyobb nemzetközi légi bemutatókon.

🚨 📢::: 🇵🇱 Pilot of the F-16C fighter jet Major Maciej “SLAB” Krakowian. May his soul rest in perfect peace. ⚠️ pic.twitter.com/ylHwtrJZ8N — Henry Mensah (@solverHenry) August 28, 2025

Krakowian őrnagy látványos, úgynevezett „3D” stílusú repülésével vált ismertté – dinamikus, agresszív manővereket hajtott végre, szoros fordulókkal, közvetlenül a közönség előtt. Ezzel a technikával a lengyel F–16-os bemutatók kiemelkedtek az európai mezőnyből.

Repüléstechnikai tudását nemzetközi szinten is elismerték: 2025 júliusában, az Egyesült Királyságban megrendezett Royal International Air Tattoo (RIAT) nevű bemutatón, amely a világ legnagyobb katonai repülőeseménye, a közönség neki ítélte az „As the Crow Flies Trophy” díjat. Ez a trófea annak a pilótának jár, aki a leglátványosabb, legemlékezetesebb szólórepülést mutatja be.

Kiemelt kép: A közép-lengyelországi Radomban található 42. Kiképző Légibázison történt a halálos kimenetelű légibaleset (Fotó: MTI/EPA-PAP/Pawel Supernak)