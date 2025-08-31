Megöltek egy várandós nőt Szlovákiában, élettársa is megsérült a lövöldözésben

Súlyos bűncselekmény történt a szlovákiai Simony (Partizánske) városában szombaton délután. Az Új Szó beszámolója szerint egy egyelőre ismeretlen tettes egy várandós nőt agyonlőtt, míg élettársát súlyosan megsebesítette.

A felvidéki magyar nyelvű portál tudósításában arról számolt be, hogy szombat kora délután a mintegy húszezer lakosú nyugat-szlovákiai város, Simony (Partizánske) egyik utcájába riasztották a hatóságokat, miután a környéken élők lövések hangját hallották.

Az ujszo.com a Markíza hírportáljára hivatkozva azt írta: az eddig be nem azonosított elkövető négyszer lőtt hátulról egy várandós kismamára, aki végül a helyszínen meghalt.

A támadás idején az épületben tartózkodott még a nő élettársa is, aki az ablakon keresztül próbált elmenekülni, ám a gyilkos őt is eltalálta, és súlyosan megsebesítette. A sérült férfit mentőhelikopterrel szállították kórházba.

A tettes szökésben van, sajtóinformációk szerint kerékpárral hajtott el a bűncselekmény helyszínéről, a rendőrök keresik.

A tudósítás szerint a mentők azt mondta: az újraélesztési kísérlet sikertelen volt, a 20 éves nő „a létfontosságú szerveit ért golyótalálatok miatt életét vesztette”.

Simony polgármestere, Jozef Božik közösségi oldalán a város lakóit a nyugalom megőrzésére kérte, illetve arra, hogy aki rendelkezik az eset kapcsán barminemű információval, akkor azt haladéktalanul jelentse a rendőrségnek.

„Mélységesen megrázott minket a bűntett, amelynek nincs helye a városunkban” – írta a Facebookon a városvezető.

Kiemelt kép: A szlovák rendőrség még keresi a 20 éves kismama gyilkosát (A kép illusztráció Fotó: MTI/Krizsán Csaba)