Meglepő fordulat állt be a kínai–indiai kapcsolatokban

Tiencsinben találkozott egymással Hszi Csin-ping kínai elnök és Narendra Modi indiai miniszterelnök a Sanghaji Együttműködési Szervezet (SCO) csúcstalálkozóján. A megbeszélés jelentős diplomáciai fordulatot jelöl, mivel a két ország viszonya az elmúlt években – különösen a 2020-as halálos határincidens óta – feszültté vált. Modi most először látogatott Kínába hét év után. A találkozón Hszi kijelentette:

„Kínának és Indiának partnerekként kell működnie, nem pedig riválisokként.”

Modi is pozitívan értékelte a kapcsolatokat: „Jelenleg a béke és stabilitás légköre uralkodik a két ország kapcsolatában.” A két vezető bejelentette, hogy újraindulnak a légi járatok a két ország között – ezek 2020 óta szüneteltek. Hszi hozzátette: „A két félnek stratégiai távlatból és hosszú távú szemlélettel kell megközelítenie és kezelnie a kapcsolatát.” A csúcstalálkozót beárnyékolják a globális geopolitikai feszültségek, különösen az Egyesült Államok és India viszonya, valamint az orosz–ukrán háború.

Kiemelt kép: Hszi Csin-ping kínai elnök (j) Narendra Modi indiai kormányfőt fogadja a Sanghaji Együttműködési Szervezet (SCO) kétnapos csúcstalálkozóján az észak-kínai Tiencsin kikötővárosban 2025. augusztus 31-én (Fotó: MTI/EPA/Hszinhua/Hszie Huan-csi)