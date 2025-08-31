Megjátszotta halálát egy családos férfi, hogy együtt lehessen szerelmével – most mehet a börtönbe

Egy wisconsini férfi megjátszotta, hogy kajakozás közben egy tóba fulladt, csak azért, hogy elhagyhassa családját és együtt lehessen egy üzbég nemzetiségű nővel Georgiában (Grúzia). Fiatal felesége elvált tőle, ráadásul még majdnem három hónapra börtönbe is kell vonulnia a hatóságok félrevezetéséért.

Egy, az Amerikai Egyesült Államokban, Wisconsinban történt nem mindennapi estről számolt be online felületén a CNN.

A tudósítás szerint egy negyvenes férfi Green Lake-ben kajakozott, amikor eltűnt és a hatóságok először azt hitték, hogy a tóba fulladt.

Mint később kiderült, a férfi csak megjátszotta az eltűnést, illetőleg a halálát azért, hogy titokban Georgiába (Grúziába) utazhasson, ahol egy üzbég származású nővel akart együtt lenni.

A büntetőfeljelentés szerint a férfi tavaly augusztusban mintegy 80 mérföldet utazott családja watertowni otthonából Green Lake-be, majd a kérdéses éjszaka folyamán felborította kajakját a tavon, visszaevezett a partra egy felfújható tutajjal, amelyet magával hozott, útközben a tóba dobta a személyi igazolványát és elektromos kerékpárral 70 mérföldet tett meg Madisonba, innen buszra szállt, Torontóba, Párizsba, majd egy ázsiai országba utazott, mielőtt leszállt volna Georgiában.

Miután a nyomozók nem találták meg a holttestét, a keresés kiszélesedett.

Az ezt követően előkerült nyomok, köztük az, hogy a férfi három hónappal az eltűnése előtt új útlevelet kapott, azt a gyanút keltették, hogy csak megjátszotta a halálát azért, hogy találkozzon egy üzbegisztáni származású nővel, akivel kommunikált.

A nyomozók tavaly novemberben tudták felvenni a kapcsolatot a férfival, aki december visszatért az Egyesült Államokba és bár először tagadta tettét, végül beismerő vallomást tett és beleegyezett, hogy 30 ezer dollárt fizessen kártérítésként a bűnüldöző szerveknek a felkutatására fordított összeg fedezeteként.

A férfit, akitől jóval fiatalabb felesége az esetet követően elvált, végül a bíróság ugyanannyi napra juttatta börtönbe, amennyi ideig a hatóságot és persze családját is, félrevezette megjátszott eltűnésével.

Az ítélet szerint, bár ügyvédje csak 45 napos elzárást indítványozott, a férfinek majdnem három hónapot kell büntetésvégrehajtási intézetben töltenie. „A hosszabb büntetés elrettentő hatással lehet mindenkire, aki a halál színlelését és a bűnüldöző szervek félrevezetését fontolgatja” – fogalmazott az ítélet indoklásában a bíró.

Kiemelt kép: A férfi azt akarta elhitetni, hogy kajakozás közben vízbe fulladt. A kép illusztráció (Fotó: MTI/EPA/Erik S. Lesser)