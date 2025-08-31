Megjátszotta halálát egy családos férfi, hogy együtt lehessen szerelmével – most mehet a börtönbe

Egy, az Amerikai Egyesült Államokban, Wisconsinban történt nem mindennapi estről számolt be online felületén a CNN.
A tudósítás szerint egy negyvenes férfi Green Lake-ben kajakozott, amikor eltűnt és a hatóságok először azt hitték, hogy a tóba fulladt.
Mint később kiderült, a férfi csak megjátszotta az eltűnést, illetőleg a halálát azért, hogy titokban Georgiába (Grúziába) utazhasson, ahol egy üzbég származású nővel akart együtt lenni.
A büntetőfeljelentés szerint a férfi tavaly augusztusban mintegy 80 mérföldet utazott családja watertowni otthonából Green Lake-be, majd a kérdéses éjszaka folyamán felborította kajakját a tavon, visszaevezett a partra egy felfújható tutajjal, amelyet magával hozott, útközben a tóba dobta a személyi igazolványát és elektromos kerékpárral 70 mérföldet tett meg Madisonba, innen buszra szállt, Torontóba, Párizsba, majd egy ázsiai országba utazott, mielőtt leszállt volna Georgiában.
Miután a nyomozók nem találták meg a holttestét, a keresés kiszélesedett.
Az ezt követően előkerült nyomok, köztük az, hogy a férfi három hónappal az eltűnése előtt új útlevelet kapott, azt a gyanút keltették, hogy csak megjátszotta a halálát azért, hogy találkozzon egy üzbegisztáni származású nővel, akivel kommunikált.
A nyomozók tavaly novemberben tudták felvenni a kapcsolatot a férfival, aki december visszatért az Egyesült Államokba és bár először tagadta tettét, végül beismerő vallomást tett és beleegyezett, hogy 30 ezer dollárt fizessen kártérítésként a bűnüldöző szerveknek a felkutatására fordított összeg fedezeteként.
A férfit, akitől jóval fiatalabb felesége az esetet követően elvált, végül a bíróság ugyanannyi napra juttatta börtönbe, amennyi ideig a hatóságot és persze családját is, félrevezette megjátszott eltűnésével.
Az ítélet szerint, bár ügyvédje csak 45 napos elzárást indítványozott, a férfinek majdnem három hónapot kell büntetésvégrehajtási intézetben töltenie. „A hosszabb büntetés elrettentő hatással lehet mindenkire, aki a halál színlelését és a bűnüldöző szervek félrevezetését fontolgatja” – fogalmazott az ítélet indoklásában a bíró.
Kiemelt kép: A férfi azt akarta elhitetni, hogy kajakozás közben vízbe fulladt. A kép illusztráció (Fotó: MTI/EPA/Erik S. Lesser)