Medve támadott meg egy idős motorost Romániában – VIDEÓ

Megharapott egy medve egy motorost Romániában, a Valea lui Stan folyó közelében, a Poenari vár és a Vidraru-gát közötti úton. Az esetet egy közeli autó fedélzeti kamerája rögzítette.

A maszol.ro magyar nyelvű erdélyi hírportál az Arges megyei rendőrségnek a Libertatea című lap által közzétett hivatalos közleményére hivatkozva írt arról, hogy múlt szombaton egy 73 éves külföldi motoros a Vidraru-gáttól Curtea de Arges felé tartott, amikor a forgalmi dugó miatt megállni kényszerült. Amíg a sorban várakozott, egy úthoz közel bóklászó medve oda sétált a jármű mellé és beleharapott a motoros jobb vádlijába.

A tudósítás beszámol egy közeli autó fedélzeti kamerája által rögzített és az Instagram közösségi portálon közzétett felvételről is, melyen az látható, hogy a külföldi motoros előtt nincs más jármű, ám mégsem próbál elmenekülni a medve elől. A medve rátámadt, felborította a motort, majd elkezdett turkálni a csomagtartóból kiboruló holmik között.

Az orvosi csapat azonnal a helyszínre sietett. Az áldozat jobb lábán karcolásos seb keletkezett, de a szükséges ellátás után nem volt hajlandó kórházba menni.

Rövid időn belül ez már a második eset volt, hogy medve megjelenése keltett riadalmat Romániában. Ahogyan arról a hirado.hu is beszámolt, csütörtök este Brassóban, a népszerű kirándulóhelynek számító Salamon-köveknél jelent meg egy medve három kicsinyével. Az állat kifejezetten agresszíven viselkedett és majdnem megsebesített egy csendőrt. Az egyik turistát, aki lábfájdalmak miatt nem tudott önállóan haladni, egy csendőr ölben vitte le a hegyről.

A kiemelt kép illusztráció (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)