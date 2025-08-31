Kitüntette az Ukrajnában elesett észak-koreai katonák családjait Kim Dzsongun, „szép életet” ígért a hozzátartozóknak

Észak-Korea vezetője, Kim Dzsongun ünnepélyes keretek között fogadta azoknak a katonáknak a családtagjait, akik az orosz-ukrán háborúban estek el, miután Észak-Korea csapatokat küldött Oroszország oldalán a konfliktusba.

Az állami média beszámolója szerint Kim Dzsongun „szép életet” ígért az elesettek hozzátartozóinak, akik szerinte „a világ legkitartóbb, legnagyobb hazaszeretettel bíró és legigazságosabb emberei”.

A vezető a találkozón kifejezte megrendülését is: „Nem tudtam megmenteni ezeknek a drága életeknek az elvesztését”, fogalmazott. Úgy véli, a harcokban elesett katonák „rám bízták családjukat – köztük szeretett gyermekeiket is.”

A találkozót a Kurszk régióban történt harcok után tartották, ahol az észak-koreai katonák állítólag súlyos veszteségeket szenvedtek. A dél-koreai hírszerzés szerint mintegy 15 000 észak-koreai katona vett részt az orosz oldalon, közülük körülbelül 600-an haltak meg, de nyugati források több mint 6 000 áldozatról számolnak be.

Kiemelt kép: Kim Dzsongün észak-koreai vezető (Fotó: MTI/EPA/KCNA)