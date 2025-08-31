Műsorújság
„Játékból” fejbelőtte egymást két amerikai kevlár sisakban: egyikük meghalt, a másik most bíróság elé állhat

Szerző: hirado.hu
2025.08.31. 18:16

| Szerző: hirado.hu
Egy houstoni férfit emberöléssel vádolnak, miután ő és brit barátja felváltva fejbe lőtték egymást kevlár sisakban, de a veszélyes „játék” halálos kimenetelűnek bizonyult – írja a New York Post.

Két barát felváltva fejbe lőtte egymást egy, miközben golyóálló kevlár sisakot viseltek. Az eset Houstonban történt, ahol a férfi és brit barátja, egyfajta veszélyes „játékként” vett részt az akcióban. Prout súlyos fejsérülést szenvedett, és a kórházban belehalt a sérüléseibe.

A Harris megyei seriffhivatal szerint „nehéz elhinni, hogy két, úgynevezett barát felváltva lövöldöz egymásra kevlár sisakban, egy családi házban, egy lakóövezet kellős közepén – ráadásul puskával” – fogalmazott Ed Gonzalez seriff.

A hatóságok  a „túlélőt” emberöléssel vádolják, aki jelenleg előzetes letartóztatásban van a Harris megyei börtönben. A pontos körülmények továbbra is vizsgálat alatt állnak.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Kollányi Péter)

balesethaláleset Egyesült Államok

