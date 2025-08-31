„Játékból” fejbelőtte egymást két amerikai kevlár sisakban: egyikük meghalt, a másik most bíróság elé állhat

Két barát felváltva fejbe lőtte egymást egy, miközben golyóálló kevlár sisakot viseltek. Az eset Houstonban történt, ahol a férfi és brit barátja, egyfajta veszélyes „játékként” vett részt az akcióban. Prout súlyos fejsérülést szenvedett, és a kórházban belehalt a sérüléseibe.

A Harris megyei seriffhivatal szerint „nehéz elhinni, hogy két, úgynevezett barát felváltva lövöldöz egymásra kevlár sisakban, egy családi házban, egy lakóövezet kellős közepén – ráadásul puskával” – fogalmazott Ed Gonzalez seriff.

A hatóságok a „túlélőt” emberöléssel vádolják, aki jelenleg előzetes letartóztatásban van a Harris megyei börtönben. A pontos körülmények továbbra is vizsgálat alatt állnak.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Kollányi Péter)