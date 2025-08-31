Izraeli védelmi miniszter: Végeztek a Hamász katonai szárnyának szóvivőjével

Az izraeli hadsereg a hétvégén likvidálta Abu Ubaidát, a Hamász katonai szárnyának, az al-Kasszám Brigádoknak a szóvivőjét – jelentette be vasárnap Jiszráel Kac izraeli védelmi miniszter.

A tárcavezető azt követően nyilatkozott, hogy Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök a nap folyamán beszámolt a hadsereg és a Sin Bet belbiztonsági szolgálat közös Gázai övezeti akciójáról, amelynek célpontja a palesztin terrorszervezet szóvivője volt.

A Hamász egyelőre nem erősítette meg szóvivője halálát. A szélsőségesek soraiból ugyanakkor elhangzott, hogy az ilyen híresztelések Izrael pszichológiai hadviselésének részét képezik, és felszólították a nyilvánosságot, hogy ne terjesszék ezeket az értesüléseket.

Palesztin egészségügyi források szerint legalább 43 palesztin halt meg szombat óta izraeli támadások következtében, többségük Gázavárosban.

