Izraeli védelmi miniszter: Végeztek a Hamász katonai szárnyának szóvivőjével

A tárcavezető azt követően nyilatkozott, hogy Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök a nap folyamán beszámolt a hadsereg és a Sin Bet belbiztonsági szolgálat közös Gázai övezeti akciójáról, amelynek célpontja a palesztin terrorszervezet szóvivője volt.
Kapcsolódó tartalom
A Hamász egyelőre nem erősítette meg szóvivője halálát. A szélsőségesek soraiból ugyanakkor elhangzott, hogy az ilyen híresztelések Izrael pszichológiai hadviselésének részét képezik, és felszólították a nyilvánosságot, hogy ne terjesszék ezeket az értesüléseket.
Kapcsolódó tartalom
Palesztin egészségügyi források szerint legalább 43 palesztin halt meg szombat óta izraeli támadások következtében, többségük Gázavárosban.
Kapcsolódó tartalom
A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/EPA/Mohamed Szaber)