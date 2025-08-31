Greta Thunberg ismét Gázába tart, de állítja: nem antiszemita

Greta Thunberg elutasította az antiszemitizmus vádját, miközben ismét útnak indult társaival vasárnap a Gázai övezetbe egy segélyszállító flottillával.

A svéd klímaaktivista egyszer már júniusban is megpróbált bejutni társaival a Gázai övezetbe, de akkor az Izrael partiőrség megállította őket, majd egy filmet nézettek velük a Hamász október 7-i mészárlásáról.

Greta Thunberg most Spanyolországból indul útnak ismét vasárnap Barcelonából, egy olyan flottillával, amely a Sky News szerint több tucatnyi kisebb hajóból áll, és 44 ország több száz aktivistáját vinné Gázába. Az aktivisták felszólították a világ kormányait, hogy gyakoroljanak nyomást Izraelre annak érdekében, hogy engedje át flottillájukat a Gáza körüli tengeri blokádon.

Izrael mindeközben antiszemitizmussal vádolta meg az aktivisták csoportját – ezt a vádat most Thunberg elutasította a Sky News-nak nyilatkozva. „Nem antiszemitizmus azt mondani, hogy nem szabad embereket bombázni, hogy senkinek nem szabad megszállás alatt élnie, hogy mindenkinek joga van a szabadsághoz és a méltósághoz, függetlenül attól, ki az” – mondta. Elmondása szerint rettegve nézi, hogy „a világon már nincs együttérzés a többségben”, és „kanapén ülve nézik a népirtást”.

Az izraeli kormány többször is tagadta a népirtás vádját, és Greta Thunbergék előző hajóját, a Madleent „szelfijachtnak” nevezte, a kezdeményezésüket pedig a Hamász támogatására szolgáló propagandaakciónak minősítette.

Arra a kérdésre, hogy mi lenne az üzenete a Hamásznak, amely még mindig 48 túszt tart fogva Gázában (bár Izrael szerint közülük nagyjából 20-an lehetnek csak életben) Thunberg azt válaszolta, hogy „nem támogatja a civilek megölését”. „De ezt a valóságban is látjuk, és azt látjuk, hogy jelenleg több százezer ember hal meg Gázában, és hogy Izrael több százezer embert megfosztott méltóságától, igazságosságától és szabadságától” – tette hozzá.

Azt mondta: reméli, hogy küldetésük szimbolikus segítséget jelent, és hozzájárul egy humanitárius folyosó megnyitásához, amelyen keresztül további segélyek juthatnak el a célállomásra, és a céljuk az, hogy „reményt és szolidaritást küldjenek a gázai embereknek, egyértelműen jelezve, hogy a világ nem felejtette el őket”.

Az izraeli hadsereg (IDF) mindeközben azt írta nemrég egy közleményben: „Izrael engedélyezi és megkönnyíti a humanitárius segélyek bejutását a Gázai övezetbe. A háború kezdete óta több mint kétmillió tonna segélyt szállítottak Gázába – átlagosan körülbelül egy tonna segélyt fejenként. Az elmúlt néhány hónapban 9000 segélyszállító teherautó haladt át a szárazföldi határátkelőhelyeken, amint azt a nyilvánosság is tudhatja.”

