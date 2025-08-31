Eldőlhet a háború? – Zavarhatatlan drónt fejlesztenek az oroszok

Nagy előnyt szerezhetnek az oroszok a drónhadviselésben, ha sikerül kifejleszteniük ezt az új fegyvert. Az Index cikke szerint állítólag az ukránok elismerték, hogy elveszíthetik a drónfegyverkezési versenyt az inváziós erőkkel szemben, ezért még több segítséget és anyagi támogatást kérnek.

Az Index beszámolója szerint új típusú, zavarhatatlan drón fejlesztésén dolgoznak az oroszok, ezzel a drónhadviselésben akár olyan előnyhöz is juthatnak, ami a háború kimenetelét illetően kulcsfontosságú is lehet.

A portál a Sky News cikkére hivatkozva arról írt, hogy az ukránok elismerték:

elveszíthetik a drónfegyverkezési versenyt az inváziós erőkkel szemben, ezért még több segítséget és anyagi támogatást kérnek.

A fejlemény nem csak Ukrajna számára aggasztó, mivel a drón más jövőbeli konfliktusokban is kulcsfegyverré válhat. A cikk szerint Volodimir Zelenszkij ukrán elnök megerősítette, hogy az oroszok felpörgették a dróntermelést, viszont Ukrajna a „finanszírozás hiánya miatt” nem tudja tartani a lépést az ellenséggel.

A Sky News stábja bejutott egy szigorúan őrzött ukrán dróngyárba, így közelebbről megfigyelhette az ott zajló munkálatokat A tudósítás szerint a brit hírportál munkatársai egy jellegtelen irodaépületben nézték végig, ahogy ezrével pakolják egymásra az összeszerelt drónokat. A drónokat kézzel szerelik össze, és személyre szabják őket.

A quadkopterek mérete változó: némelyek robbanóanyagot szállítanak, a rakomány nélküli példányok pedig hat kilométer magasságig repülnek, hogy aztán azokkal lecsapjanak az orosz felderítő drónokra. Az ukránok állítása szerint egy 1000 dollárból készülő drón képes lelőni egy nála háromszázszor értékesebb eszközt a saját kategóriájában.

Oroszország azonban gyorsan zárkózik fel, sőt. Az e héten nyilvánosságra hozott orosz propagandaanyagok egy hatalmas új dróngyárat mutatnak be, ahol százával sorakoznak a Geranium típusú deltaszárnyú támadó drónok, ezekkel ukrán célpontokat vennének célba.

Az oroszok jelentősen továbbfejlesztették az Irántól kapott technológiát, létrehozva a Sahed drónok gyorsabb és pusztítóbb változatait. Ezek a fegyverek már most is képesek súlyos károkat okozni: éjszakánként százas nagyságrendben kelnek útra, de az ukrán becslések szerint a következő hónapokban éjszakánként akár ezer drónnal rohamozhat meg városokat az orosz hadsereg.

Az Index cikke szerint az egyik ukrán dróngyár termékfejlesztési vezetője elmondta, hogy bár ők is rendelkeznek hasonló technológiával, sőt az övék állítólag hatékonyabb is, Oroszország viszont hamarabb kezdte használni a gyakorlatban ezt a megoldást, így előnybe került.

A szakember azt állítja, hogy az oroszok a kínaiak hathatós segítségével kerültek előnybe, a kínai kormány viszont azt állítja, hogy teljesen semleges ebben a konfliktusban. Az ukránok szerint a csatatéri támadások 80 százalékát már drónok hajtják végre.

A Sky News írása az alábbi következtetésre jutott: ha a Nyugat a győztes oldalon akar állni, több segítséget kell nyújtania Zelenszkijnek és dróngyártó startupcégeinek, hogy megőrizhessék előnyüket.

Kiemelt kép: Az oroszok a legutóbbi Kijev elleni, sok civil áldozatot is követelő támadást is drónokkal, illetve rakétákkal hajtották végre (Fotó: MTI/EPA/Szerhij Dolzsenko)