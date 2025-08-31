Egy új világrend vezetésére jelentkezett be Kína a második világháború végének 80. évfordulóján

Tiencsin adott otthont a Sanghaji Együttműködési Szervezete történetének eddigi legnagyobb csúcstalálkozójának, ahol több mint húsz ország vezetője gyűlt össze. A kínai diplomácia egyik legfontosabb eseményeként Hszi Csin-ping kétoldalú tárgyalásokat folytatott olyan meghatározó vezetőkkel, mint Vlagyimir Putyin, Narendra Modi és Recep Tayyip Erdogan. A találkozók hátterében egyértelműen az Egyesült Államok vezette világrend ellensúlyozásának szándéka húzódott. A kínai és orosz vezetők ismét megerősítették „határok nélküli” szövetségüket, amelyet még 2022-ben hirdettek meg.

„Amíg a közös ellenfelet (az Egyesült Államokat – a szerk.) nem győzték le, addig a Kína és Oroszország közötti korlátlan együttműködés fennmarad”

– fogalmazott Lim Csuan-Tiong, a Tokiói Egyetem kutatója.

A háttérben továbbra is az ukrajnai háború húzódik, amely elemzők szerint a kínai–orosz kapcsolatok egyik fő pillérévé vált. Bár Peking hivatalosan semleges álláspontot hangoztat, „valójában gazdasági mentőövet nyújt Moszkvának”.

Hszi Csin-ping a csúcstalálkozó megnyitóján hangsúlyozta: „Az elmúlt évszázadban jelentősen megnőtt az instabilitás, a bizonytalanság és a kiszámíthatatlanság,” hozzátéve, hogy a Shanghai Együttműködés Szervezete

„fontos erővé vált abban, hogy elősegítse egy új típusú nemzetközi kapcsolatrendszer, valamint az emberiség közös jövőjének közössége kialakítását”.

🇨🇳 SCO FAMILY PHOTO: A GILDED ALLIANCE IN ONE FRAME Picture this: the leaders of the Shanghai Cooperation Organization, shoulder to shoulder under the spotlight in Tianjin, China. Xi Jinping, Putin, Modi, Iran’s President Pezeshkian, Turkey’s Erdogan – all pose for a diplomatic… https://t.co/HVT1RPvOYh pic.twitter.com/PZf2Nixp3B — Mario Nawfal (@MarioNawfal) August 31, 2025

A kínai elnök Narendra Modival is találkozott, aki hét év után először látogatott el Kínába. A találkozó öt nappal azután történt, hogy Washington súlyos, 50%-os vámot vetett ki indiai árukra – válaszul India orosz olajvásárlásaira. Modi a megbeszélés után kijelentette:

„Elkötelezettek vagyunk amellett, hogy kapcsolatainkat kölcsönös tiszteleten, bizalmon és egymás érzékenységeinek figyelembevételén alapozzuk meg.”

A kínai elnök Erdogannal is egyeztetett, akivel a terrorizmus elleni együttműködés megerősítéséről tárgyalt. Emellett több kisebb, ám stratégiai jelentőségű állam – köztük Belarusz és Kirgizisztán – vezetőjével is találkozott, ezzel is erősítve Kína befolyását az eurázsiai térségben. A csúcstalálkozót szimbolikus események is kísérték, többek között egy katonai parádé Pekingben, a második világháború végének 80. évfordulója alkalmából. A globális üzenet egyértelmű: a résztvevők olyan új világrend kialakítására törekednek, amelyben nem az Egyesült Államok és szövetségesei diktálják a feltételeket.

Kiemelt kép: Csoportkép a Sanghaji Együttműködési Szervezet (SCO) kétnapos csúcstalálkozójának résztvevőirõl az észak-kínai Tiencsin kikötővárosban 2025. augusztus 31-én. A kép szereplői balról jobbra: Recep Tayyip Erdogan török elnök, Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök, Narendra Modi indiai miniszterelnök, Szadir Japarov kirgiz elnök, Emomali Rahmon tádzsik elnök, Vlagyimir Putyin orosz elnök, Hszi Csin-ping kínai elnök és felesége, Peng Li-jüan, valamint Kaszim-Zsomart Tokajev kazah elnök (Fotó: MTI/EPA/Szputnyik pool/Alekszanrd Kazakov)