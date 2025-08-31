Betiltanák Németországban a rendőröket szidalmazó rendszámot

Áll a bál egy rendszám miatt a németeknél, egyetlen betűkombináció miatt robbant ki a botrány Németországban. Miközben egyesek szerint ártatlan betűjátékról van szó, a rendőrség betiltatná azt.

A vezess.hu portál vette észre és írta meg a német Auto Bildre hivatkozva, hogy a németországi, egészen pontosan Észak-Rajna-Vesztfáliai Aachenben nagy port kavart, hogy eddig különösebb gond nélkül kiadták az AC-AB betűkombinációjú autórendszámokat.

A berlini rendőrszakszervezet a betiltásukat követeli, ugyanis a négy betű az „All Cops Are Bastards” rövidítésének felel meg, ami magyarra fordítva nagyjából azt jelenti, hogy „Minden rendőr rohadék”.

A cikkben arról is tájékoztatnak, hogy június elejével bezárólag majdnem 1700 járműre adták ki az AC-AB-vel kezdődő rendszámot és egy érdekességként azt is megemlítik, hogy hasonló módon nagyobb számban lehet találkozni a német utakon az „AC-DC” betűnégyessel is, ami közel 2000 járművön található meg. Ez utóbbi azonban a mai napig senki szemét sem szúrta, hiszen legfeljebb a világhírű rockegyüttesre lehet róla asszociálni.

A rendőrszakszervezet szerint az AC-AB „sérti a jó ízlést, és egy antidemokratikus világnézetet hirdet”, ezzel kimerítve a nyílt rendőrgyalázás fogalmát.

A cikkben arra is felhívják a figyelmet, hogy az ügy jogi háttere meglehetősen összetett, ugyanis a közlekedési törvény valóban tiltja a közízlést sértő betűkombinációk használatát, ugyanakkor az illetékes észak-rajna-vesztfáliai tárca egyelőre nem látja szükségesnek, hogy közbeavatkozzon.

Herbert Reul, tartományi belügyminiszter az esettel kapcsolatban a portál tudósítása szerint azt nyilatkozta, hogy a „választott szavak gyakran a büntetőjogi felelősség határán táncolnak, ami azt jelenti, hogy jogi szankciók nem lehetségesek”. A rendőrök, de a mentősök és más közalkalmazottak is újra meg újra szembesülnek erőszakkal és különösen a rendőrök esetében mindennaposak az őket érő provokációk – tette hozzá.

Arról,hogy a betűkombináció valóban jogsértő-e, a járműnyilvántartással foglalkozó szövetségi tartományi szakértői bizottság dönthet.

A kiemelt kép illusztráció (Fotó: MTI/Krizsán Csaba)