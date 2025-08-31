Műsorújság
Egy csapásra véget vethet a választási csalásoknak Donald Trump

2025.08.31. 19:30
2025.08.31. 19:30

| Szerző: hirado.hu
Donald Trump elnöki rendelettel tenné kötelezővé a személyazonosítást minden szavazásnál, miközben korlátozná a levélszavazást és eltörölné a szavazógépek használatát – írja a Reuters.

Donald Trump amerikai elnök újabb rendelet kiadását helyezte kilátásba, mely minden szavazó számára kötelezővé tenné a személyazonosító igazolvány használatát.

„A személyi igazolvány felmutatása kötelező lesz minden egyes szavazásnál. KIVÉTEL NÉLKÜL!”

– írta Trump a Truth Social közösségi oldalon. Hozzátette, hogy „nem lesz levélszavazás, kivéve a súlyos betegek és a távoli helyeken szolgáló katonák esetében”.

Trump évek óta bírálja az amerikai választási rendszert, és továbbra is alaptalanul állítja, hogy a 2020-as választást csalás miatt veszítette el. Emellett ellenzi az elektronikus szavazógépek használatát, és a papíralapú, kézi számlálást támogatja. Bár augusztusban rendeletet ígért a levélszavazás és szavazógépek betiltására, nem világos, hogy az elnöknek van-e ehhez alkotmányos felhatalmazása.

Kiemelt kép: Donald Trump amerikai elnök a washingtoni Fehér Házban, az Ovális Irodában.

