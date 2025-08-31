Brutális kegyetlenséggel végzett a 62 éves brit férfi egy magyar származású nővel, a kerti fészerben találtak rá

Életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték azt a 62 éves brit férfit, aki 2024 decemberében meggyilkolt egy magyar származású nőt, Böröcz Mariannát Bolton városában. A Manchesteri Koronabíróság döntése szerint Christopher Barlow legkorábban húsz év múlva szabadulhat.
Az 55 éves nőt december 15-én jelentették eltűntként. A nyomozás során kiderült, hogy Marianna egy boltban találkozott Barlow-val, aki meghívta őt otthonába, majd megölte,
testét pedig a férfi a kertjében álló fészerben rejtette el.
„Soha nem adtuk fel a reményt, minden nyomot és bejelentést komolyan vettünk, de valami nem stimmelt” – nyilatkozta Helen Critchley főfelügyelő, aki a keresési műveletet vezette. A hatóságok a magyar közösséggel is együttműködtek, és fordításokat is készítettek az eltűnt személyről szóló felhívásokhoz.
Barlow végig tagadta a gyilkosságot, és még a rendőrségi kihallgatások során is azt állította, hogy sosem találkozott Mariannal. Rebecca Macaulay-Addison ügyész szerint
„egyszer sem tanúsított megbánást, és folyamatosan megváltoztatta a történetét.”
A rendőrség szerint az ügy rávilágít arra, hogy a nőknek joguk van félelem nélkül élni. Fiona Manning nyomozó őrmester hangsúlyozta: „Barlow barátkozott Mariannal, ő pedig azt hitte, megbízhat benne – a valóság azonban ennek épp az ellenkezője volt.”
A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock)