Brüsszeli kettős mérce: a kedvenc országoknál a kerítés hőstett, a nem kívánatosaknál bűn

Ahogy erről beszámoltunk a hirado.hu felületén korábban, látogatást tett vasárnap Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Donald Tusk miniszterelnökkel közösen a lengyel-fehérorosz határon felállított határkerítésnél. A bizottság elnöke kijelentette, Lengyelország lesz a legnagyobb kedvezményezettje a SAFE (Security Action for Europe) uniós védelmi hitelprogramnak.
A sajtókonferenciát Ozierany Male település közelében, a határon emelt acélkerítés mellett tartották. Ursula von der Leyen azt mondta: az Európai Unió (EU) „komolyan veszi a Keletről érkező fenyegetést”. Bejelentette: az Oroszországgal és Belarusszal közvetlenül határos tagállamok többleteszközöket kapnak.
Von der Leyen arról is beszélt a sajtótájékoztatón:
„A Lengyelország és Belarusz határán tett látogatásom az európai szolidaritás demonstrációja volt.”
A Mandiner ezzel kapcsolatban hívja fel a figyelmet a határkerítéssel kapcsolatban tapasztalható brüsszeli kettős mércére, szerintük Brüsszelben most már különbséget tesznek „jó” és „rossz kerítés” között.
„Tehát vannak kedvenc országok, ahol a kerítés hőstett, és vannak nem kívánatosak, ahol ugyanaz a kerítés bűn”
– fúzte hozzá a portál.
Kiemelt kép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (Fotó: MTI/EPA/ANSA/Vincenzo Livieri)