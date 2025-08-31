Brüsszeli kettős mérce: a kedvenc országoknál a kerítés hőstett, a nem kívánatosaknál bűn

Ahogy erről beszámoltunk a hirado.hu felületén korábban, látogatást tett vasárnap Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Donald Tusk miniszterelnökkel közösen a lengyel-fehérorosz határon felállított határkerítésnél. A bizottság elnöke kijelentette, Lengyelország lesz a legnagyobb kedvezményezettje a SAFE (Security Action for Europe) uniós védelmi hitelprogramnak.

📍 At the border between Poland and Belarus. Poland is facing hybrid attacks from across the border. We stand in solidarity with our Member State. In our new EU budget, we have proposed to triple border management funding. We are all responsible for Europe’s external borders pic.twitter.com/gdoWTmr3NW — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 31, 2025

A sajtókonferenciát Ozierany Male település közelében, a határon emelt acélkerítés mellett tartották. Ursula von der Leyen azt mondta: az Európai Unió (EU) „komolyan veszi a Keletről érkező fenyegetést”. Bejelentette: az Oroszországgal és Belarusszal közvetlenül határos tagállamok többleteszközöket kapnak.

Von der Leyen arról is beszélt a sajtótájékoztatón:

„A Lengyelország és Belarusz határán tett látogatásom az európai szolidaritás demonstrációja volt.”

A Mandiner ezzel kapcsolatban hívja fel a figyelmet a határkerítéssel kapcsolatban tapasztalható brüsszeli kettős mércére, szerintük Brüsszelben most már különbséget tesznek „jó” és „rossz kerítés” között.

„Tehát vannak kedvenc országok, ahol a kerítés hőstett, és vannak nem kívánatosak, ahol ugyanaz a kerítés bűn”

– fúzte hozzá a portál.

Kiemelt kép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (Fotó: MTI/EPA/ANSA/Vincenzo Livieri)