Műsorújság
HU
EN
RO
#Otthon Start Program #Harcosok klubja #Ukrajna uniós tagsága #orosz-ukrán háború

Brüsszeli kettős mérce: a kedvenc országoknál a kerítés hőstett, a nem kívánatosaknál bűn

lead_image
Szerző: hirado.hu
2025.08.31. 16:20

Főoldal / Külföld

| Szerző: hirado.hu
A Mandiner szerint világos üzenetet hordoz Ursula von der Leyen vasárnapi látogatása a lengyel-fehérorosz határon. Szerintük a „kedvenc országokban” – amelyek Brüsszel háborús és elhibázott szankciós politikáját is támogatják – „hőstett” a határkerítés, míg a „nem kívánatos országokban” – amelyek a tűzszünet és béke pártját fogják – ugyanez a kerítés „bűn”.  

Ahogy erről beszámoltunk a hirado.hu felületén korábban, látogatást tett vasárnap Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Donald Tusk miniszterelnökkel közösen a lengyel-fehérorosz határon felállított határkerítésnél. A bizottság elnöke kijelentette, Lengyelország lesz a legnagyobb kedvezményezettje a SAFE (Security Action for Europe) uniós védelmi hitelprogramnak.

A sajtókonferenciát Ozierany Male település közelében, a határon emelt acélkerítés mellett tartották. Ursula von der Leyen azt mondta: az Európai Unió (EU) „komolyan veszi a Keletről érkező fenyegetést”. Bejelentette: az Oroszországgal és Belarusszal közvetlenül határos tagállamok többleteszközöket kapnak.

Von der Leyen arról is beszélt a sajtótájékoztatón:

„A Lengyelország és Belarusz határán tett látogatásom az európai szolidaritás demonstrációja volt.”

A Mandiner ezzel kapcsolatban hívja fel a figyelmet a határkerítéssel kapcsolatban tapasztalható brüsszeli kettős mércére, szerintük Brüsszelben most már különbséget tesznek „jó” és „rossz kerítés” között.

„Tehát vannak kedvenc országok, ahol a kerítés hőstett, és vannak nem kívánatosak, ahol ugyanaz a kerítés bűn”

– fúzte hozzá a portál.

Kiemelt kép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (Fotó: MTI/EPA/ANSA/Vincenzo Livieri)

illegális migrációorosz-ukrán háború Ursula von der Leyen

Ajánljuk még

 