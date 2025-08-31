Az ENSZ-nek vághattak vissza a jemeni húszi lázadók Izrael csapása miatt, több embert elraboltak

Jemeni húszi lázadók vasárnap több ENSZ-szervezet irodáját megrohamozták az ellenőrzésük alatt álló fővárosban, Szanaában, és több dolgozót elhurcoltak onnan – közölte Abeer Etefa, az Élelmezési Világprogram (WFP) szóvivője. Mindez nem sokkal azután történt, hogy Izrael csapást hajtott végre a húszik ellen, megölve több vezető tisztviselőt is.

A WFP mellett az ENSZ Gyermekalapjának (UNICEF) szanaai irodáját is hasonló incidens érte, mintegy tíz alkalmazottat ismeretlen helyre vittek – erről a világszervezet és a húszi lázadók névtelenséget kérő tisztségviselői tájékoztatták a médiát. Ammar Ammar, az UNICEF szóvivője részletek említése nélkül „folyamatban lévő válsághelyzetről” számolt be.

A húszik már korábban is felléptek ENSZ-szervezetek és más, a síita lázadók által ellenőrzött területeken működő nemzetközi segélyszervezetek ellen, melyek során ENSZ-alkalmazottakat, valamint segélyszervezetekhez, civil társadalmi szervezetekhez és a mára bezárt amerikai nagykövetséghez kapcsolódó személyeket vettek őrizetbe Szanaában.

Márciusi adatok szerint a lázadók összesen 23 ilyen személyt tartottak fogságban, akiket rendszerint azzal vádolnak, hogy az Egyesült Államoknak kémkedtek Jemenben.

Mint előzőleg írtuk, Mahdi el-Masat, a húszi legfelsőbb politikai tanács vezetője szombaton jelentette be, hogy a jemeni főváros ellen intézett izraeli légicsapásban meghalt a húszi lázadók „kormányának” miniszterelnöke és több minisztere. Az időzítés alapján elképzelhető, hogy az izraeli csapásra válaszul történtek az emberrablások.

Kiemelt kép: az Egyesült Államok és Izrael ellen tüntetnek a jemeni húszi lázadók támogatói a jemeni fõvárosban, Szanaában 2025. június 13-án. Ezen a napon az izraeli légierõ sorozatos csapásokat indított Irán nukleáris képességei gyengítésének és nagy hatótávolságú rakétái megsemmisítésének érdekében, és támadás érte a Forradalmi Gárda teheráni fõhadiszállását is. MTI/EPA/Jajha Arhab.