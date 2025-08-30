Fényes nappal agyonlőtték az ukrán parlament volt házelnökét az utcán, Zelenszkij is megszólalt

Agyonlőtték Andrij Parubijt, az ukrán parlament volt házelnökét Lvivben szombaton – közölte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Telegram-csatornáján.

Hozzátette, hogy a belügyminiszter és a főügyész most számolt be a Lvivben elkövetett „szörnyű gyilkosság” első ismert körülményeiről. Az elkövetőt keresi a rendőrség.

Az Ukrajinszka Pravda információi szerint az ukrán rendfenntartó szervek jelenleg is vizsgálják a gyilkosság pontos körülményeit,

de a lap úgy értesült, hogy Parubij több lövés is eltalálta Lviv egyik kerületében, és a helyszínen belehalt sérüléseibe.

Más forássok szerint az elkövető motoros futárnak öltözött, összesen 8 lövést adott le, és a gyilkosság után elmenekült a helyszínről.

A támadóról és a letakart, utcai ruházatot viselő holttestről felvételek láttak napvilágot az ukrán közösségi médiában,

sőt, még egy térfigyelő kamerás felvétel is megjelent az interneten, amely a gyilkosság látható.

Ez utóbbit Vitalij Hlahola ukrán újságíró osztotta meg a Telegramon, és látható rajta, hogy a gyilkos közvetlen közelről, hátulról lőtte agyon Parubijt helyi idő szerint 10.35-kor. A felvételt itt lehet megtekinteni, de ezt szigorúan csak saját felelősségre ajánljuk.

Andrij Parubij 1971. január 31-én született a Lvivi régióban. 2014. február 27. és augusztus 7. között az ukrán Biztonsági Tanács titkára volt. 2016. április 14. és 2019. augusztus 29. között a parlament (Verhovna Rada) elnöke volt. Aktívan részt vett a 2014-es Majdan téri tüntetésekben. 2018. november 1-jén fölkerült Oroszország szankciós listájára.

Kiemelt kép: Andrij Parubij (Fotó: MTI/EPA/Roman Pilipey)