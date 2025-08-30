Trump magánhadsereget küldene Ukrajnába, miközben készül a béketerv

Amerikai magánkatonai cégek ukrajnai bevetését mérlegelik Donald Trump környezetében – írja a The Telegraph . A terv szerint a katonai vállalkozók erődítményeket építenének és amerikai érdekeket védenének, miközben az Egyesült Államok elnöke továbbra is tartja magát ígéretéhez, hogy amerikai csapatokat nem küld a háború sújtotta országba.

A The Telegraph értesülései szerint Donald Trump európai szövetségeseivel egyeztet arról, hogy amerikai magánkatonai vállalatok egységeit telepítsék Ukrajnába. A terv célja, hogy a vállalkozók erődítményeket, bázisokat és védelmi létesítményeket építsenek, valamint amerikai üzleti érdekeket biztosítsanak az országban.

Ez a megoldás lehetővé tenné, hogy Washington formálisan ne állomásoztasson katonákat Ukrajnában, miközben mégis erős elrettentő erőt képviselne Moszkvával szemben.

A lap szerint a magánhadsereg jelenléte azt is szolgálná, hogy Vlagyimir Putyint eltántorítsák egy esetleges fegyverszünet megszegésétől. Az elképzelés része egy szélesebb, hosszú távú biztonsági garanciarendszernek, amelyet Nagy-Britannia és Franciaország vezetésével dolgoznak ki. A részleteket – amelyek légirendészeti, kiképző és fekete-tengeri haditengerészeti missziókat is tartalmaznak – akár már a hétvégén nyilvánosságra hozhatják, miután Trump Alaszkában tárgyalt Putyinnal.

Az amerikai elnök ígéretet tett arra, hogy nem küld reguláris amerikai csapatokat Ukrajnába, ugyanakkor a magánkatonák bevetése révén az Egyesült Államok „jelenléte” mégis biztosított lenne.

Európai tisztviselők úgy látják, ez jelentős megerősítést adna a kontinens biztonsági terveinek, és növelné a visszatartó erőt egy újabb orosz agresszióval szemben.

A lap beszámolója szerint a magánhadsereg alkalmazása egyúttal politikai szempontból is előnyös lehet Trumpnak: így megőrizheti támogatását a befelé forduló „MAGA” szavazók körében, miközben üzleti szempontból is győzelemként mutathatja be a tervet.

A béketerv további elemei között szerepel a határvonalak megerősítése, egy európai vezetésű „biztosító erő” telepítése Ukrajnába, légtérfelügyeleti misszió, fekete-tengeri hajózási útvonalak védelme, valamint kiképző bázisok létrehozása az ország nyugati részén.

Mindezekhez azonban elengedhetetlen az amerikai logisztikai és hírszerzési támogatás, amely nélkül az európai országok képtelenek lennének egy ilyen nagyszabású művelet összehangolására.

Noha a tervek egyre konkrétabbak, európai tisztviselők szerint Putyin hajlandósága egy tűzszünetre továbbra is erősen kétséges.

Kiemelt kép: Amerikai katonák a Swift Response 24 fedőnevű NATO-hadgyakorlaton (Fotó: MTI/EPA/Valda Kalnina)