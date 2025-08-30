 „Trump halott” – újabb álhír terjed a közösségi médiában, amire még a Simpson család alkotója is rátromfolt

A közelmúltban a közösségi médiában keresési trenddé vált a „Trump halott” kulcsszó. Az ügy előzménye, hogy az Egyesült Államok alelnöke, JD Vance augusztus 27-én a USA Today számára adott interjúban megerősítette, hogy

készen áll átvenni a stafétabotot az elnöktől egy „szörnyű tragédia” esetén, bár Donald Trump „fitten, életerősen és rendkívül jó egészségi állapotban” van közlése szerint.

Vance hozzátette: „Ő az utolsó, aki telefonál éjszaka, és ő az első, aki reggel felkel, és telefonál.” Ez azonban már kevésbé érdekelte az álhír hívőit, akiknek az is szemet szúrt még, hogy Trumpnak az utóbbi napokban nem volt nyilvános eseménye, és a képügynökségeknél sem jelent meg róla friss fotó.

A pletykákat tovább gerjesztette Matt Groening, a Simpson család alkotója, aki a San Diegó-i Comic-Conon azt mondta: „A műsor addig fog futni, amíg valaki meg nem hal.” Trump halálát említve tréfálkozott, hogy „tánc lesz az utcákon, amikor a tudodki meghal.”

🚨 VP JD Vance says he’s ready to step in as President if „a terrible tragedy” strikes Trump, but stresses Trump is in „incredibly good health” with „incredible energy.” Also Donald Trump hasn’t been seen in public since Tuesday and has no events scheduled all weekend. Is he… pic.twitter.com/RPuMljqR1z — Siddharth (@Siddharth_00001) August 30, 2025

A közösségi médiában azóta több mint 87 ezer bejegyzés született a „Trump halott” kifejezéssel.

Bár az elnök nemrégiben egészségi problémákkal küzdött, és a Fehér Ház krónikus vénás elégtelenséget állapított meg nála, az aggodalom vegyes reakciókat váltott ki. Az X-en több felhasználó tréfálkozott, míg mások komolyan aggódtak Trump állapota miatt.

Az elnök korábban túlélt két merényletkísérletet is.

Ráadásul nem ez az első alkalom, hogy hamis halálhírek terjedtek Trump körül.

2023 szeptemberében Donald Trump Jr. X-fiókját feltörték, és egy hacker hamis üzenetet küldött, amelyben az apja haláláról írt.

Kiemelt kép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: MTI/EPA/Michael Reynolds)