Történelmi mértékű kártérítést ítéltek meg egy családnak az Egyesült Államokban szülészeti hiba miatt

Egy Utah-i bíró történelmi kártérítést ítélt meg a Zancanella családnak, miután a West Valley City-ben található Jordan Valley Medical Center súlyos hibát követett el a kórházban történt szülés során. Az ügyben hozott döntés szerint a család 951 millió dollárt kapott, amely Utah állam történetének legnagyobb kártérítése. Az ítéletet Patrick Corum bíró hozta, aki megállapította, hogy a Steward Health Care kórház lánca felelős a súlyos szülészeti gondatlanságért, amely véglegesen megváltoztatta a kislány, Azaylee életét.

A bírósági döntés szerint a szülés során a kórházban dolgozó ápolók, akik épp hogy befejezték a képzésüket, hibásan alkalmaztak túlzott mennyiségű szülést serkentő gyógyszert, miközben az ügyeletes orvos a szomszédos szobában aludt. A szülés komplikációkhoz vezetett, és a kisbabát csak több mint egy nappal később, császármetszéssel szülték meg, miután oxigénhiány és más szövődmények miatt intenzív ellátásra volt szüksége.

A New York Post szerint Azaylee jelenleg súlyos agyi károsodással küzd, és 24 órás felügyeletet igényel.

A kisbaba napi szinten rohamokat szenved, és orvosai úgy vélik, hogy soha nem fog képes lenni normális életet élni. A család a portál hozzáteszi, hogy folyamatosan a kislány mellett kell tartózkodniuk, és már szolgálati kutyát is terveznek beszerezni, hogy segítsen a rohamok észlelésében.

Bár a Steward Health Care tagadja a felelősséget és csődöt jelentett, a Zancanella család ügyvédjei továbbra is próbálnak behajtani a kártérítést. A kórház láncának adósságai miatt azonban még kérdéses, hogy a család sikeresen hozzájut-e a pénzhez.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock)