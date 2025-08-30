Több mint bűn: hiba? Véletlenül azonosított CIA-ügynök okozott meglepetést

Nem sokkal azután, hogy az amerikai hírszerzés vezetője, Tulsi Gabbard, aki az ország 18 nemzetbiztonsági ügynökségét irányítja, bejelentette, hogy nagyszabású leépítést hajt végre az általa vezetett szervezetben, azzal szembesült, hogy – akaratán kívül – felfedte egy CIA-ügynök kilétét.

Derült égből a villámcsapás lehetett ez Tulsi Gabbardnak: az amerikai hírszerzésvezetője véletlenül felfedte egy CIA-ügynök kilétét azon a 37 fős listán, amelyen azok a

volt és jelenlegi hírszerzési tisztviselők szerepelnek,

akiknek a múlt héten megvonták a biztonsági engedélyüket – írja a Washington Examiner. Gabbard Donald Trump elnök utasítására vonta vissza a jogosultságokat azzal az indokkal, hogy az érintett tisztviselők visszaéltek a hírszerzési információkkal.

Tulsi Gabbard, a Fehér Ház nemzetbiztonsági igazgatója beszél újságírókkal a Fehér Ház Brady sajtótájékoztató termében 2025. július 23-án Washingtonban. Nem egyeztetett (Fotó: Chip Somodevilla/Getty Images)

Obama mesterkedései

A Nemzeti Hírszerzési Igazgatóság (ODNI) vezetője július második felében több lépésben dokumentumok százait hozta nyilvánosságra, amelyek az értékelése szerint azt bizonyítják, hogy 2016 végén – már a Donald Trump által megnyert elnökválasztás után – Barack Obama akkori elnök arra adott utasítást a hírszerző szervezeteknek, hogy olyan jelentést állítsanak össze, ami alátámasztja azt az állítást, hogy Oroszország a republikánus jelölt, Trump mellett próbált beavatkozni az amerikai választási folyamatba.

Az ügy során többek között felmerült John Brennan, a Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) egykori igazgatójának neve, de Hillary Clinton érintettsége is szóba került, aki a Demokrata Párt elnökjelöltje és Barack Obama elnök külügyminisztere volt.

Barack Obamát volt elnökként büntetőjogi immunitás illeti meg a hivatali idejében, tisztségével összefüggésekben meghozott döntésekért. A jelenlegi listán szereplők közül sokan közreműködtek az Obama-kormányzat 2017-es hírszerzési értékelésében, amely

Oroszországot Trump 2016-os választási győzelméhez akarta kötni,

vagy aláírták a 2019-es levelet, amely támogatta Trump első kongresszusi impeachment vizsgálatát.

Csak egy szakértő…

Egy új jelentés szerint azonban nem mind a 37 tisztviselő vett részt ezekben a tevékenységekben. A The Wall Street Journal (WSJ) szerint Gabbard nyilvánvalóan nem tudta, hogy az általa megnevezett személy CIA-ügynök volt.

Kilátás a Kremlre 2019. április 23-án Moszkvában (Fotó: Ute Grabowsky/Photothek/Getty Images)

A lap több forrásra hivatkozva arról számolt be, hogy Gabbard nem konzultált érdemben a CIA-val, mielőtt a listát közzétette a közösségi médiában. A WSJ cikkében rámutat: az a CIA-tisztviselő, akinek a múlt héten visszavonták az engedélyét,

hosszú ideje volt az ügynökség oroszországi munkatársa.

A tiszt több mint 20 éve tölt be hírszerzői posztokat, és 2014 és 2017 között Oroszország és Eurázsia szakértőjeként dolgozott az amerikai hírszerzési tanácsban – derül ki nyilvánosan jegyzett életrajzából.

A WSJ úgy tudja:

Gabbard nem konzultált érdemben a CIA-val, mielőtt a listát közzétette a közösségi médiában.

Nem túl okos döntés

Egy korábbi epizód rávilágít két vezető amerikai hírszerző között fennálló feszültségre: Gabbardnak és John Ratcliffe CIA-igazgatónak júliusban már voltak nézeteltérései, amikor Gabbard titkossá nyilvánított egy „lazán szerkesztett” dokumentumot, amely a 2016-os amerikai választások orosz befolyásolásáról szólt.

A CIA épületének kapuja 2025. május 22-én, csütörtökön McLeanben, Virginia államban (Fotó: Kyle Mazza/Anadolu/Getty Images)

Az ügyet ismerő személyek szerint a CIA-n belül nézeteltérésekhez vezetett az ügy: a dokumentum jóval nagyobb része szorult titkosításra, mert a benne szereplő információk bizalmas ügynökségi forrásokat és módszereket tártak fel. A dokumentum körüli konfliktusról korábban a The Washington Post számolt be.

„Egy okos (nemzeti hírszerzési igazgató) konzultált volna a CIA-val”, mielőtt azonosítja a beépített tisztet – fogalmazott Larry Pfeiffer, a CIA volt kabinetfőnöke. „Ez potenciálisan veszélyeztetheti a CIA fedőeljárásait. Veszélybe sodorhatta volna a külföldi kormányokkal való kapcsolatokat!”

Vitatható a bűncselekmény

Az év elején a CIA-tiszt egy titkos hírszerzési konferencián is felszólalt. A rendelkezésre álló információk szerint a CIA európai és eurázsiai missziói központjának vezető beosztású munkatársaként jellemezték. A CIA-tisztek ugyanis vállalhatnak civil vagy kormányzati állást a CIA-n kívül, és később újra csatlakozhatnak az ügynökséghez, ahol egyesek fedőfeladatokat láthatnak el.

A CIA nem kívánt nyilatkozni a tisztről, arra hivatkozva, hogy tilos számukra a személyi információk nyilvánosságra hozatala. A The Wall Street Journal hozzáfűzi:

egy titkos hírszerző tiszt vagy ügynök személyazonosságának felfedése bűncselekménynek minősül,

bár nem világos, hogy a törvényt alkalmazni lehet-e a kormányzati nyilvánosságra hozatalra, vagy hogy egy ilyen személynek a listára való felvétele nyilvánosságra hozatalnak minősül-e.

Gabbard nem sokkal azután keveredett az ügynök leleplezésének botrányába, hogy bejelentette: nagyszabású leépítést hajt végre az általa vezetett szervezetben, amelyet hatalommal való visszaéléssel és politikai manipulációval is megvádolt.

Kiemelt kép: Moszkva, 2013. május 14. Az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) által közreadott kép az amerikai központi hírszerzés (CIA) egy állítólagos ügynökének leleplezéséről (Fotó: MTI/EPA/FSZB)