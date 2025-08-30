Több mint bűn: hiba? Véletlenül azonosított CIA-ügynök okozott meglepetést

Derült égből a villámcsapás lehetett ez Tulsi Gabbardnak: az amerikai hírszerzésvezetője véletlenül felfedte egy CIA-ügynök kilétét azon a 37 fős listán, amelyen azok a
volt és jelenlegi hírszerzési tisztviselők szerepelnek,
akiknek a múlt héten megvonták a biztonsági engedélyüket – írja a Washington Examiner. Gabbard Donald Trump elnök utasítására vonta vissza a jogosultságokat azzal az indokkal, hogy az érintett tisztviselők visszaéltek a hírszerzési információkkal.
Obama mesterkedései
A Nemzeti Hírszerzési Igazgatóság (ODNI) vezetője július második felében több lépésben dokumentumok százait hozta nyilvánosságra, amelyek az értékelése szerint azt bizonyítják, hogy 2016 végén – már a Donald Trump által megnyert elnökválasztás után – Barack Obama akkori elnök arra adott utasítást a hírszerző szervezeteknek, hogy olyan jelentést állítsanak össze, ami alátámasztja azt az állítást, hogy Oroszország a republikánus jelölt, Trump mellett próbált beavatkozni az amerikai választási folyamatba.
Az ügy során többek között felmerült John Brennan, a Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) egykori igazgatójának neve, de Hillary Clinton érintettsége is szóba került, aki a Demokrata Párt elnökjelöltje és Barack Obama elnök külügyminisztere volt.
Barack Obamát volt elnökként büntetőjogi immunitás illeti meg a hivatali idejében, tisztségével összefüggésekben meghozott döntésekért. A jelenlegi listán szereplők közül sokan közreműködtek az Obama-kormányzat 2017-es hírszerzési értékelésében, amely
Oroszországot Trump 2016-os választási győzelméhez akarta kötni,
vagy aláírták a 2019-es levelet, amely támogatta Trump első kongresszusi impeachment vizsgálatát.
Csak egy szakértő…
Egy új jelentés szerint azonban nem mind a 37 tisztviselő vett részt ezekben a tevékenységekben. A The Wall Street Journal (WSJ) szerint Gabbard nyilvánvalóan nem tudta, hogy az általa megnevezett személy CIA-ügynök volt.
A lap több forrásra hivatkozva arról számolt be, hogy Gabbard nem konzultált érdemben a CIA-val, mielőtt a listát közzétette a közösségi médiában. A WSJ cikkében rámutat: az a CIA-tisztviselő, akinek a múlt héten visszavonták az engedélyét,
hosszú ideje volt az ügynökség oroszországi munkatársa.
A tiszt több mint 20 éve tölt be hírszerzői posztokat, és 2014 és 2017 között Oroszország és Eurázsia szakértőjeként dolgozott az amerikai hírszerzési tanácsban – derül ki nyilvánosan jegyzett életrajzából.
A WSJ úgy tudja:
Gabbard nem konzultált érdemben a CIA-val, mielőtt a listát közzétette a közösségi médiában.
Nem túl okos döntés
Egy korábbi epizód rávilágít két vezető amerikai hírszerző között fennálló feszültségre: Gabbardnak és John Ratcliffe CIA-igazgatónak júliusban már voltak nézeteltérései, amikor Gabbard titkossá nyilvánított egy „lazán szerkesztett” dokumentumot, amely a 2016-os amerikai választások orosz befolyásolásáról szólt.
Az ügyet ismerő személyek szerint a CIA-n belül nézeteltérésekhez vezetett az ügy: a dokumentum jóval nagyobb része szorult titkosításra, mert a benne szereplő információk bizalmas ügynökségi forrásokat és módszereket tártak fel. A dokumentum körüli konfliktusról korábban a The Washington Post számolt be.
„Egy okos (nemzeti hírszerzési igazgató) konzultált volna a CIA-val”, mielőtt azonosítja a beépített tisztet – fogalmazott Larry Pfeiffer, a CIA volt kabinetfőnöke. „Ez potenciálisan veszélyeztetheti a CIA fedőeljárásait. Veszélybe sodorhatta volna a külföldi kormányokkal való kapcsolatokat!”
Vitatható a bűncselekmény
Az év elején a CIA-tiszt egy titkos hírszerzési konferencián is felszólalt. A rendelkezésre álló információk szerint a CIA európai és eurázsiai missziói központjának vezető beosztású munkatársaként jellemezték. A CIA-tisztek ugyanis vállalhatnak civil vagy kormányzati állást a CIA-n kívül, és később újra csatlakozhatnak az ügynökséghez, ahol egyesek fedőfeladatokat láthatnak el.
A CIA nem kívánt nyilatkozni a tisztről, arra hivatkozva, hogy tilos számukra a személyi információk nyilvánosságra hozatala. A The Wall Street Journal hozzáfűzi:
egy titkos hírszerző tiszt vagy ügynök személyazonosságának felfedése bűncselekménynek minősül,
bár nem világos, hogy a törvényt alkalmazni lehet-e a kormányzati nyilvánosságra hozatalra, vagy hogy egy ilyen személynek a listára való felvétele nyilvánosságra hozatalnak minősül-e.
Gabbard nem sokkal azután keveredett az ügynök leleplezésének botrányába, hogy bejelentette: nagyszabású leépítést hajt végre az általa vezetett szervezetben, amelyet hatalommal való visszaéléssel és politikai manipulációval is megvádolt.
Kiemelt kép: Moszkva, 2013. május 14. Az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) által közreadott kép az amerikai központi hírszerzés (CIA) egy állítólagos ügynökének leleplezéséről (Fotó: MTI/EPA/FSZB)