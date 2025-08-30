Izrael egyetlen csapással lefejezte a jemeni húszik vezetését, még a miniszterelnököt is likvidálták

A csütörtökön, Szanaában (Jemen fővárosában) végrehajtott támadásról már korábban is napvilágot láttak akkor még meg nem erősített hírek. A The Times of Israel például azt írta, hogy
az izraeli 12-es tévécsatorna értesülése szerint az izraeli hadsereg (IDF) értékelése szerint a támadásban valószínűleg az egész húszi kormányt (a kormányfőt és 12 minisztert) likvidálták.
Azt mindenesetre már akkor is megerősítették egyes jemeni sajtójelentések, hogy Ahmed al-Rahawi miniszterelnök és más magas rangú tisztviselők is életüket vesztették. Az IDF hivatalosan akkor még csak azt közölte a támadással kapcsolatban, hogy a húszik védelmi miniszterét és vezérkari főnökét vették célba, de nem írtak arról, hogy kik lehetnek az áldozatok, mivel még folyamatban volt a következmények felmérése.
A támadásról a közösségi médiában is megjelent legalább egy felvétel, amelyen látható a csapás követő tűz és sűrű fekete füstfelhő:
A The Times of Israel szerint azonban a jemeni sajtójelentésekből úgy tűnt, hogy
valójában két különálló, külön helyszíneken történt támadás végzett nagyjából egy időben a jemeni vezetőkkel.
Az egyikben a kormányfő halt meg több másik vezető tisztviselővel együtt, a másikban pedig 10 húszi miniszter. Utóbbiak nem Szanaában voltak, hanem a fővároson kívül gyűltek össze, hogy meghallgassák a húszik vezetőjének, Abdul Malik al-Húszinak a legutóbbi televíziós beszédét.
Mostanra részben megerősítették a veszteséget a lázadók is
Jemen húszi kormányának miniszterelnöke és több másik miniszter is meghalt az izraeli támadásban – közölte a Reuters szerint szombaton egy, az iszlamista csoport által működtetett hírügynökség, hivatkozva a húszik legfőbb politikai tanácsa vezetőjének, Mahdi al-Masatnak a nyilatkozatára. A közlemény szerint a támadásban több más személy is megsebesült, de részleteket nem közöltek sem ezzel kapcsolatban, sem arról, hogy pontosan hány miniszter vesztette életét (többek közt az sem egyértelmű, hogy a védelmi miniszter is az áldozatok között van-e).
Ahmed al-Rahawit közel egy éve tették meg miniszterelnöknek a húszik [Jemennek egyébként egy másik, emigrációban lévő kormánya is van, amely Szaúd-Arábiában székel. Noha ténylegesen nem ők irányítják az országot, a nemzetközi közösség őket ismeri el legitim kormányként – a szerk.], De a húszi kormány tényleges vezetője helyettese, Mohamed Moftah volt, akit szombaton formálisan is megbíztak a miniszterelnöki feladatok ellátásával –tette hozzá a Reuters, amely szerint Rahawit sokan csak bábnak tekintették, nem tartozott a húszi vezetés belső köréhez.
Az izraeli hadsereg szerint a támadás egy „összetett művelet” volt, amelyet a hírszerzés munkája és a légi fölény tett lehetővé – fűzte még hozzá a hírügynökség.
Az Iránhoz hű húszik a Vörös-tengeren számos polgári teherszállító hajót megtámadtak az utóbbi években a gázai palesztinokkal való „szolidaritásukra” hivatkozva.
Rakétákat is kilőttek Izrael felé, ezek többségét azonban az izraeli légvédelem elfogta. Izrael válaszul többször is csapásokat mért a húszik által ellenőrzött jemeni területekre, köztük Hodeidah kikötőjére is.
Kiemelt kép: az izraeli csapásról készült felvétel pillanatképe. Forrás: X.com.