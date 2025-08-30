Hallani sem akar róla: Emmanuel Macron először beszélt a távozásáról

„Ami engem illet, hiszek a demokráciában. Az emberek erre a mandátumra választottak meg, amelyet végig akarok vinni” – idézte a Le Figaro Emmanuel Macron köztársasági elnököt, aki pénteken, Toulonban fogalmazott így, Friedrich Merz német kancellárral tartott közös sajtótájékoztatóján.
Jelzésértékű, hogy ez volt az első alkalom, hogy az államfő érdemben reagált a távozását sürgető, a parlamenti pártok egyre szélesebb spektrumából érkező felhívásokra.
Erősödő nyomás
A Jean-Luc Mélenchon által vezetett szélsőbaloldali Engedetlen Franciaország (LFI) és a Marine Le Pen által fémjelzett Nemzeti Tömörülés (RN), ugyanis nem elégszenek meg azzal, hogy a szeptember 8-i bizalmi szavazáson nagy valószínűséggel elbukik a Francois Bayrou által vezetett kormány, s így Macronnak új választást kell kiírnia. A két legerősebb ellenzéki párt most már a köztársasági elnök lemondását is követeli.
Ils y arrivent dans d’autres pays … alors pourquoi pas nous 😒🧐???(Sublime image réalisé par #OlivOliv2 ) #MacronDestitution #MacronDémission pic.twitter.com/P7RMMw2Whd
— Elisa (@InBordelLand) August 29, 2025
Az új, előre hozott elnökválasztást a mérsékelt jobboldali Köztársaságiak (LR) is támogatják, legalábbis erre utalt Francois Copé, az LR politikusa, aki a Le Figarónak úgy nyilatkozott:
Macronnak „bele kell egyeznie abba, hogy előre hozza lemondását”
A francia köztársasági elnök pozíciója az egyik legerősebben körülbástyázott poszt Európában: az Élysée-palota mindenkori lakóját „kívülről” szinte lehetetlen megbuktatni. Macron elmozdítása kapcsán nyilatkozta lapunknak Soós Eszter Petronella Franciaország-szakértő: „Jogilag ennek nincs esélye, ám ha háromhavonta megbuktatják a következő miniszterelnököt, ezzel erős nyomást tudnak gyakorolni.”
Kapcsolódó tartalom
E nyomásgyakorlás része, hogy Copé fent idézett nyilatkozatában többször is célzott a De Gaulle-i gesztusra: a legendás tábornok 1969. április 28-án mondott le posztjáról, miután az általa előterjesztett szenátusi és önkormányzati reform elbukott a népszavazáson. Csakhogy az emlékezetes népszavazás szinte deklaráltan a politikus jövőjéről szólt, míg a Francois Bayrou kormányfő által szeptember 8-ára meghirdetett, saját kormányával szembeni bizalmi szavazás tétje a jövő évi költségvetés, illetve a kormányzat legitimitása.
„A hajó elsüllyed! Érthető ez?”
„Franciaországnak elszántságra, ambícióra és stabilitásra van szüksége” – így reagált Emmanuel Macron a touloni sajtótájékoztatón a közelgő, valószínűleg a kormány bukását jelentő bizalmi szavazásra.
La bateau coule et vous n’avez pas le choix, vous êtes obligés d’en sauver un des deux. 🆘🌊
Vous choisissez lequel ? Et pourquoi ? pic.twitter.com/HFVMZvRb76
— Bleu Blanc Rouge ! 🇫🇷 (@LBleuBlancRouge) August 22, 2025
Francois Bayrou nem véletlenül hozhatta a szavazást a szeptember 10-ére tervezett, az országot újra megbénító blokád elé – nyilván annak reményében, hogy a költségvetésről, vagy akár a kormány bukásáról szóló döntés értelmetlenné teszi a költségvetési tervezet elleni tiltakozást. „A franciák jól tudják a felmerülő probléma súlyosságát” – fogalmazott Bayrou minapi nyilatkozatában. Szerinte jogos „a félelem attól, hogy a legabszolútabb ellenségek egyesítik erőiket a kormány megbuktatása érdekében… A franciák jól tudják, mit fog ez eredményezni: rendetlenséget és káoszt ”.
A kormányfő heves kirohanást intézett a szerinte anarchista és romboló blokád, tágabb értelemben a költségvetési megszorítások lesöprése ellen: „Ha semmi sem változik, a hajó elsüllyed! Érthető ez? Franciául van ez?”
A 44 milliárdos pirula
Miközben Bayrou közel 44 milliárd eurós költségvetési megtakarítási tervét mind a közvélemény, mind a politika elutasította, az ország. amely 2020-as évek elején súlyos adósságspirálba került, tovább görgeti maga előtt több mint 3 ezer milliárd eurós adósságát. A 2025-ös már a második olyan esztendő, amikor a pénzpiacok egyfajta permanens pánik állapotában figyelik, hogy Párizs nem képes a jövő évi költségvetés időben történő és a parlamenti pártok által támogatott elfogadására.
Macron utódlásának kérdése már tavaly óta foglalkoztatja a francia politikai pártokat – annak ellenére is, hogy elmozdítása (pusztán a pártok kezdeményezésére) alkotmányos okokból nem lehetséges, és legfeljebb ő maga hozhatja elő a saját távozását – ám a sajtóban fennhéjazása okán „Jupiernek” gúnyolt politikus mindeddig egyszerűen nem vette figyelembe a lemondatására irányuló kezdeményezéseket.
Kapcsolódó tartalom
„Olyan a hangulat, mint egy utolsó vacsorán” – Macron utódlásán töri a fejét a francia politikai elit
Legyetek németebbek!
A köztársasági elnök kommunikációjában igyekszik a parlamenti pártokra tolni a gazdasági-politikai válsághelyzet miatti felelősséget: a Politico például azt emelte ki Merz és Macron közös sajtótájékoztatójából, hogy
Macron megfeddte a francia pártokat, mondván: „Legyenek németebbek!”
Újságírók előtt úgy fogalmazott: „Úgy tűnik, a Rajna túloldalán egy konzervatív és egy szocialista pártnak sikerül együttműködnie. Ez nem is olyan messze történik tőlünk, és működik is, szóval szerintem lehetséges.”
Csakhogy a jelenlegi politikai patthelyzetet éppen Macron idézte elő, amikor 2024 késő tavaszán „robbantotta” a parlamentet és kiírta az előrehozott választásokat.
Kapcsolódó tartalom
Bár Macron legutóbbi nyilatkozata arról szól, hogy esze ágában sincs távozni, pusztán az a tény, hogy mandátumának kitöltését szóba hozta, figyelemre méltó változás: jelzi, hogy a három fajsúlyos parlamenti párt által is szorgalmazott „előrehozott elnökválasztás” már egy megkerülhetetlen fölvetés, amire az elnöknek mindenképpen reagálnia kell.
Kiemelt kép: Emmanuel Macron francia elnök a Donald Trump amerikai elnök által bevezetett új amerikai vámrendszer által érintett gazdasági szereplők képviselőivel tartott tanácskozáson a párizsi államfői rezidencián, az Elysée-palotában 2025. április 3-án. (Fotó: MTI/EPA pool/Mohamed Badra)