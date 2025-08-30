Gyalogosok közé hajtott egy kocsi Franciaországban: egy halott, öt sérült

Szándékosan elgázolt egy csoport gyalogost egy autó az észak-franciaországi Évreux-ben, miután a péntekről szombatra virradó éjjelen vita alakult ki egy helyi bárban. Gyilkosság és gyilkossági kísérlet miatt is nyomozás indult.

Egy belvárosi borbárban, hajnali 4 óra körül „több személy, különösen egy fiatal nő és több férfi között, szóváltás alakult ki” – idézte a Le Figaro Rémi Coutint, Évreux város köztársasági ügyészét.

A kidobók ekkor úgy döntöttek, hogy mindenkit, aki a bárban tartózkodott, azaz körülbelül száz embert, kikísérnek – állítja Coutin. Ekkor, valószínűleg a szórakozóhelyen történt szóváltás következtében, egy személy elment az autójáért, majd szándékosan, nagy sebességgel tolatott vissza a létesítmény előtt álló tömegbe.

🔴 Drame à Évreux : une voiture percute délibérément la foule devant La Winery, 1 mort, 5 blessés dont 2 graves. Le maire Guy Lefrand pointe la responsabilité des gérants, Samir B. et Neddhi C., pour non-respect des règles. Enquête en cours, 3 personnes en garde à vue. pic.twitter.com/PHLhYihANC — Xnemausus (@xnemausus) August 30, 2025



„Sajnos nagyon súlyos a mérleg, mivel egy személy a helyszínen meghalt, öt pedig megsérült, közülük ketten jelenleg is életveszélyes állapotban vannak” – pontosította az eseményről szintén beszámoló Le Parisien által is idézett AFP francia hírügynökség szerint Rémi Coutin. A jármű utasai közül ketten, rajtuk kívül még egy személy őrizetbe került.

Coutin aláhúzta: gyilkosság és gyilkossági kísérlet miatt is nyomozás indult,

és a történtekről szerzett információk kizárnak minden „terrorista, rasszista vagy egyéb” indítékot.

„Első ránézésre úgy tűnik, hogy a bár vendégei között kialakult, teljesen elfajult vita vezetett a tragédiához” – foglalta össze a helyzetet az ügyész.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/EPA/Guillaume Horcajuelo)