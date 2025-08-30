Gyalogosok közé hajtott egy kocsi Franciaországban: egy halott, öt sérült

Egy belvárosi borbárban, hajnali 4 óra körül „több személy, különösen egy fiatal nő és több férfi között, szóváltás alakult ki” – idézte a Le Figaro Rémi Coutint, Évreux város köztársasági ügyészét.
A kidobók ekkor úgy döntöttek, hogy mindenkit, aki a bárban tartózkodott, azaz körülbelül száz embert, kikísérnek – állítja Coutin. Ekkor, valószínűleg a szórakozóhelyen történt szóváltás következtében, egy személy elment az autójáért, majd szándékosan, nagy sebességgel tolatott vissza a létesítmény előtt álló tömegbe.
„Sajnos nagyon súlyos a mérleg, mivel egy személy a helyszínen meghalt, öt pedig megsérült, közülük ketten jelenleg is életveszélyes állapotban vannak” – pontosította az eseményről szintén beszámoló Le Parisien által is idézett AFP francia hírügynökség szerint Rémi Coutin. A jármű utasai közül ketten, rajtuk kívül még egy személy őrizetbe került.
Coutin aláhúzta: gyilkosság és gyilkossági kísérlet miatt is nyomozás indult,
és a történtekről szerzett információk kizárnak minden „terrorista, rasszista vagy egyéb” indítékot.
„Első ránézésre úgy tűnik, hogy a bár vendégei között kialakult, teljesen elfajult vita vezetett a tragédiához” – foglalta össze a helyzetet az ügyész.
