Fegyveres gyilkos után zajlik hajtóvadászat az ausztrál vadonban, miután megölt két rendőrt

Porepunkah, a mintegy 1000 lakosú ausztrál kisváros idilli környezete pillanatok alatt megváltozott, amikor a rendőrség szerint egy fegyveres férfi két rendőrt meggyilkolt. A BBC beszámolója szerint a történtek újra felhívták a figyelmet az országban régóta jelenlévő, államellenes összeesküvés-elméleteket valló csoportokra.

Az Ausztrál Alpok (amely a Nagy-Vízválasztó-hegység részét képezi) lábánál fekvő, mintegy 1000 fős városkában helikopterek zúgnak a lakosok feje fölött, páncélozott járművek járják az utcákat, miután egy magát „szuverén polgárnak” nevező, összeesküvés-elméletekben hívő férfi a rendőrökre lőtt egy házkutatás közben.

A támadásban két rendőr életét vesztette, egy harmadik súlyosan megsérült, a gyanúsított pedig az erdőbe menekült.

A „szuverén polgárok” az államot és a jogot illegitimnek tekintő csoportot képeznek, akik gyakran elutasítják a hivatalos szabályokat. Bár Freeman a gyanúsított és családja beolvadt a közösségbe, a helyiek szerint korábban is felmerültek pletykák a nézeteikről.

Az ausztrál hatóságok szerint a csoportok veszélyt jelenthetnek, és a szakértők szerint sürgős, átfogó intézkedésekre van szükség miattuk.

Cam Wilson újságíró szerint azonban a keményebb fellépés akár tovább radikalizálhatja a csoport tagjait.

„Ez Ausztráliában valódi veszély, amíg az emberek elhiszik ezeket az eszméket, és erőszakos cselekvésben látják az egyetlen megoldást” – figyelmeztetett Wilson a BBC cikke szerint.

