Luca Sinigaglia hegymászó tanúbizonyságot tett az olasz erényekről, amikor augusztusban megpróbálta megmenteni orosz kolleganőjét egy kirgiz hegycsúcson, de közben maga is életét vesztette – mondta pénteken Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője.

A szóvivő a 49 éves lombardiai alpinista bátorsága előtt tisztelgett, aki augusztus 15-én megpróbálta megmenteni az orosz Natalja Nagovicinát, aki a kirgizisztáni Győzelem-csúcson (kirgiz nevén: Dzsengis Csokuszu) mintegy 7200 méteres magasságban törött lábbal megrekedt.

Sinigaglia Nagovicina csoportjának a tagja volt. Sikerült elérnie az orosz hegymászót és elsősegélyben részesítenie, de miközben folytatta a leereszkedést, agyvérzés következtében meghalt. Holttestét nem sikerült lehozni a hegyről a rossz időjárási körülmények miatt, a kirgiz hatóságok hétfőn leállították a keresését.

A milánói hegymászó olyan jellemvonásokról tett tanúbizonyságot, amelyek „az olasz nép igazi jellemét és értékeit képviselik” – mondta Marija Zaharova.

A sérült Nagovicina, aki augusztus 20-án töltötte be a 48. évét, augusztus 12-től tartózkodott 7200 méteres magasságban egy kis tisztáson. Augusztus 16-án indult érte az első mentőhelikopter, de leszállás közben balesetet szenvedett, a legénység több tagja megsérült, köztük a pilóták. A második mentőexpedíció augusztus 19-én indult, de három és fél nap múlva kénytelenek voltak visszafordulni. Az alpinista csoport nem tudta folytatni a mászást a szélsőséges időjárási körülmények és a vezetőjük sérülése miatt.

A kirgiz hatóságok végül a szélsőséges időjárás miatt augusztus 23-án felfüggesztették a Nagovicina utáni kutatást.

A kirgiz hatóságok szerint a hőmérséklet éjszaka megközelítette a mínusz 30 Celsius-fokot, heves széllökések és hóviharok tomboltak a Győzelem-csúcs közelében. A kirgiz katasztrófaelhárítási minisztérium egyik illetékese úgy vélte, hogy a mentők idén már nem juthatnak el Nagovicinához. A tárca szóvivője, Adil Csarginov szerint minden hegymászó meg van győződve arról, hogy már nincsen életben.

Dmitrij Grekov, a Győzelem-csúcsi alaptábor egyik vezetője szerint ilyen magasságból még senkit sem sikerül kimenteni a hegyről.

A 7439 méter magas Győzelem-csúcs az egyik legnehezebben megmászható hegynek számít a világon. Több mint nyolcvan alpinista vesztette itt már az életét.

