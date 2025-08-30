Celluxszal ragasztották össze menet közben egy repülőgép berepedt ablakát az Angliából Romániába tartó járaton

Nem mindennapi élményben volt részük azoknak az utasoknak, akik a London–Bákó járatra szálltak fel egy repülőgépre, amelynek ablakát közvetlenül a felszállás előtt ragasztották meg. A történet még a repülés előtt pánikot keltett a fedélzeten, és sok kérdést vet fel a légitársaságok biztonsági protokolljaival kapcsolatban. A hosszú órákig tartó várakozás után az utasok felszálltak a gépre, ám nem sokkal később kiderült, hogy az egyik ablak betört.

A helyzet még aggasztóbbá vált, amikor kiderült, hogy a betört üveget egy egyszerű – állítólag 2 lejbe, vagyis nagyjából 150 forintba kerülő – ragasztószalaggal próbálták meg rögzíteni.

Az utasok elmondták, hogy miközben a gép készen állt a felszállásra, a személyzet észrevette a problémát, és egy mérnök érkezett, hogy gyorsan elvégezze a javítást. A ragasztószalagot nem tűnt különlegesnek, egyszerű, hétköznapi termékről volt szó. Az esetről videó is készült, amelyet megosztottak a TikTokon.

A ragasztószalag alkalmazása mind a fedélzeten lévő utasokban, mind a közelükben tartózkodókban félelmet és pánikot váltott ki, mivel a biztonság kétségessé vált. Az utasok közül sokan kérdezték, hogy miért nem cserélték ki a gépet, vagy hogy miért nem kaptak bővebb tájékoztatást a helyzetről. Az egyik utas emlékezett rá, hogy senki sem biztosította őket arról, hogy a gép biztonságos, és az ablak problémája nem jelent veszélyt.

Bár az utasok félelmei ellenére a gép végül biztonságosan megérkezett Bákóba, a történet rávilágít arra, hogy a légitársaságoknak hogyan kellene jobban kezelniük az ilyen vészhelyzeteket, és hogy milyen fontos az átlátható kommunikáció a fedélzeten. A Digi24 megkereste a légitársaságot, amely üzemeltette a járatot, hogy hivatalos állásfoglalást kérjen, de választ eddig nem kaptak.

Kiemelt kép: Celluxal ragasztja meg a repülőgép berepedt üvegablakát az egyik utas a London-Bákó járaton (Fotó: Digi24/TikTok)