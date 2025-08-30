Az orosz haderő a front teljes hosszában folytatja az offenzívát – közölte az orosz vezérkari főnök

Az orosz csapatok szünet nélkül folytatják offenzívájukat az ukrajnai frontvonal teljes hosszában – közölte szombaton Valerij Geraszimov, az orosz hadsereg vezérkari főnöke az Interfax orosz hírügynökség jelentése szerint.

Geraszimov – akinek képviselők kérdéseire adott válaszait az orosz védelmi tárca idézte a honlapján – kijelentette, hogy Oroszország jelenleg az ukrajnai Luhanszki terület 99,7, a Donyecki terület 79, a Zaporizzsjai terület 74 és Herszoni területnek pedig 76 százalékát ellenőrzi. A részlegesen elfoglalt négy régiót Oroszország 2022 szeptemberében sajátjának nyilvánította.

Március óta Oroszország több mint 3500 négyzetkilométernyi ukrajnai területet foglalt el és 149 falut vont az ellenőrzése alá – tette hozzá a vezérkari főnök a tavaszi-nyári harci események eredményeit ismertetve.

Kijelentette: jelenleg a stratégiai kezdeményezés teljesen az orosz csapatoknál van. Geraszimov szerint az orosz hadsereg sikeres műveleteinek alapja a precíziós fegyverek, rakéták, lőszerek, fegyverzet és haditechnika időben történő szállítása – írta a RIA Novosztyi orosz állami hírügynökség a védelmi tárcát idézve.

Az ukrán erők nagy veszteségeket szenvednek, kénytelenek a leginkább harcképes egységeket egyik válságos irányból a másikba vezényelni a „lyukak befoltozása” érdekében – fogalmazott Valerij Geraszimov.

Oroszország augusztusban átfogóbb támadást indított a délkelet-ukrajnai Dnyipropetrovszk régióban is – Geraszimov szerint ott hét falu van jelenleg orosz ellenőrzés alatt. Közölte azt is, hogy „sikeres műveleteket hajtanak végre a Szumi és Harkivi területeken, ahol a cél egy biztonsági övezet létrehozása az orosz határ közelében”. Szumiban 210 négyzetkilométert és 13 település foglalt el az orosz hadsereg az oroszok szerint, míg Harkivról azt mondta a vezérkari főnök, hogy „gyakorlatilag teljes blokád alá vették Kupjanszk városát és felszabadították a területe mintegy felét”.

Geraszimov kitért a Sziverszk-Kramatorszk frontszakaszon történt előretörésre is, ahol az orosz csapatok a Konsztantinyivka-Alekszandro-Kalinovo vonalon és Pokrovszknál támadják az ukrán erőket.

A vezérkari főnök közölte: Oroszország 76 célzott csapást hajtott végre ukrajnai hadiipari létesítmények ellen a tavasszal és a nyáron, azokra az üzemekre összpontosítva, amelyekben hosszú hatótávolságú rakétákat és drónokat gyártanak. Külön kiemelte, hogy az orosz hadsereg a Szövetségi Biztonsági Szolgálattal (FSZB) együttműködve nagyszabású támadást intézett a Szapszan harcászati rakétarendszer gyártásában részt vevő üzemek ellen júliusban és augusztusban.

Geraszimov közölte, hogy augusztus 28-án az orosz hadsereg támadást intézett rakéta- és repülőgépgyártó üzemek, valamint három repülőtér ellen Kijevben, szombaton támadást mért hasonló létesítményekre Dnyipropetrovszk és Zaporizzsja régiókban, valamint Ukrajna-szerte tíz katonai repülőtér ellen.

Kiemelt kép:Valerij Geraszimov, az orosz hadsereg vezérkari főnöke az orosz védelmi minisztérium kibővített vezetői kollégiumának tanácskozásán a moszkvai minisztériumban 2022. december 21-én, az ukrajnai háború alatt. MTI/AP/Szputnyik pool/Mihail Kuravljov.