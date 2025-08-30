Az Egyesült Államok megtagadta a palesztin elnök részvételét az ENSZ közgyűlésén

Az amerikai külügyminisztérium visszavonta Mahmúd Abbász palesztin elnök és 80 másik tisztviselő vízumát, így nem vehetnek részt az ENSZ szeptemberi közgyűlésén New Yorkban – írja a Sky News.

Az Egyesült Államok külügyminisztere, Marco Rubio közölte, hogy a Palesztin Hatóság (PA) és a Palesztin Felszabadítási Szervezet (PFSZ) delegációjának tagjait megfosztották vízumuktól, mások pedig nem is igényelhetnek amerikai beutazási engedélyt. A washingtoni külügyminisztérium szerint ezzel a lépéssel felelősségre vonják a palesztin szervezeteket azért, mert „nem tartják be vállalásaikat, és aláássák a béke kilátásait”.

A közleményben hangsúlyozták:

ahhoz, hogy a Palesztin Hatóság és a PFSZ békepartnerként legyen kezelhető, „következetesen el kell utasítaniuk a terrorizmust, valamint meg kell szüntetniük a terrorizmusra való buzdítást az oktatásban, ahogyan azt az amerikai jog előírja, és ahogyan azt a PFSZ korábban megígérte”.

Tom Cotton republikánus szenátor az X-en azt írta, hogy „a Palesztin Hatóság és a Palesztin Felszabadítási Szervezet pénzt fizet a terroristáknak, hogy civileket, köztük Izraelben élő amerikaiakat öljenek meg. Azoknak a terroristáknak, akik ezt a pénzt a gyilkolásért-rendszert működtetik, nincs helyük az Egyesült Államokban.”

A Sky News beszámolója szerint több amerikai szövetséges – köztük Franciaország, Málta és Ausztrália – szeptemberben elismeri Palesztinát államként az ENSZ közgyűlésén.

Kanada és az Egyesült Királyság szintén hasonló lépést fontolgat, feltéve, ha Izrael nem teljesít bizonyos feltételeket.

Az izraeli hadsereg pénteken Gáza legnagyobb városát veszélyes harci övezetté nyilvánította, és megindította előre tervezett offenzíváját, amely nemzetközi bírálatot váltott ki. Izland, Írország, Luxemburg, Norvégia, Szlovénia és Spanyolország külügyminiszterei közös nyilatkozatban figyelmeztettek arra, hogy a műveletek „elviselhetetlen számú ártatlan civil halálát” okozzák majd.

Rijád Manszúr, a palesztin ENSZ-nagykövet közölte, hogy Mahmúd Abbász eredetileg személyesen vezette volna a delegációt, felszólalt volna a közgyűlés szeptember 23-án kezdődő általános vitáján, és részt vett volna a Franciaország és Szaúd-Arábia által szervezett, kétállami megoldásról szóló magas szintű találkozón is.

A Palesztin Hatóság nyilatkozatában „mély sajnálatát és megdöbbenését” fejezte ki a döntés miatt, amelyet „az Egyesült Államok vállalásainak megsértéseként” és „a nemzetközi joggal ellentétes lépésként” értékelt. Az ENSZ szóvivője, Stéphane Dujarric jelezte: a világszervezet tisztázást kér az ügyben, és reméli, hogy rendeződik a helyzet.

A külügyminisztérium ugyanakkor hozzátette: a Palesztin Hatóság ENSZ-missziója, amelynek tagjai állandó jelleggel New Yorkban tartózkodnak, nem érintett a mostani korlátozásokban.

A vonatkozó 1947-es ENSZ-egyezmény általánosságban kötelezi az Egyesült Államokat a diplomaták beutazásának engedélyezésére, Washington azonban biztonsági, szélsőségességi és külpolitikai okokra hivatkozva megtagadhatja a vízumokat.

Kiemelt kép: Mahmúd Abbász palesztin elnök (Fotó: MTI/EPA/Necati Savas)