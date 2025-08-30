Axios: Trump magára hagyhatja Európát és Ukrajnát, ha továbbra is hátráltatják a békefolyamatokat

Az Axios szerint Donald Trump amerikai elnök a közelmúltban jelezte, hogy ideiglenesen felfüggesztheti diplomáciai erőfeszítéseit az Ukrajnával kapcsolatos békefolyamatokban, amíg a háborúban részt vevő felek nem mutatnak nagyobb rugalmasságot.

A Fehér Ház egyik névtelenül nyilatkozó tisztségviselője elmondta, hogy Trump inkább „hátradőlne”, és figyelné, hogyan alakul a helyzet, miközben a konfliktus folytatódik.

Emögött az áll, hogy a háború befejezésére tett eddigi erőfeszítések nem hoztak érdemi előrelépést, különösen Trump Alaszka államban tartott találkozója után.

A Fehér Ház szerint az ukrán kormány hajlandósága a békefeltételek terén kevés, és a felelősségért Európát hibáztatják. Az amerikai tisztségviselők úgy vélik, hogy

az európai vezetők nem támogatják kellő mértékben Trump békefolyamatait, és inkább hátráltatják azokat.

A legfőbb kritika Ukrajna területi kérdésekben való álláspontja miatt érkezik, mivel egyes európai országok továbbra is arra ösztönzik Volodimir Zelenszkijt, hogy várjon jobb alkut. A Fehér Ház emellett elutasítja azt a hozzáállást, hogy az Egyesült Államok viselje a háború teljes költségét, miközben Európa nem vállal aktívan szerepet a konfliktus kezelésében. Trump környezete szerint Európa nem hosszabbíthatja meg a háborút, miközben tisztességtelen elvárásokat támaszt.

Ugyanakkor egyes európai tisztségviselők cáfolták a vádakat, és hangsúlyozták, hogy nem folytatnak kétszínű politikát Trump békefolyamataival szemben.

Kiemelt kép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: MTI/EPA/Michael Reynolds)