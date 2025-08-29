Történelmi lépés: vádat emeltek a dél-koreai volt first lady ellen

Vesztegetés és más bűncselekmények miatt vádat emelt a dél-koreai különleges ügyészség Kim Konhi, Jun Szogjol leváltott elnök felesége ellen – közölték pénteken a hatóságok.

Ez az első alkalom az ország történetében, hogy egy volt first lady ellen hivatalosan vádat emeltek. Kim Konhi és férje már előzetes letartóztatásban van.

Jun Szogjolt áprilisban mozdították el hivatalából, miután tavaly decemberben sikertelenül próbált szükségállapotot bevezetni. Azóta több vádpont – köztük lázadás és hivatali hatalommal való visszaélés – miatt áll bíróság előtt.

A Kim Konhi elleni vádpontok között szerepel tőzsdei csalás, befolyással való üzérkedés és vesztegetés is, amelyekbe befolyásos üzletemberek, vallási vezetők és politikai közvetítők keveredtek bele.

Az ügyészség szerint a bűncselekmények több év börtönbüntetéssel is járhatnak.

A volt first lady neve hosszú ideje botrányokkal forrt össze, amelyek komolyan aláásták férje elnökségének megítélését és a konzervatív párt támogatottságát. Ügyvédei ugyanakkor tagadják a vádakat, és több sajtóhírt „megalapozatlan spekulációnak” neveztek.

Kim gazdag üzletasszony, egy általa alapított művészeti ügynökség sikeres vezetője, és a kormányzati adatbázis szerint a házaspár vagyonának nagy része, beleértve a szöuli otthonukat is, az ő tulajdonában van.

A különleges ügyészek szóvivője közölte: pénteken vádat emeltek Han Dongszu volt miniszterelnök ellen is, aki Jun kinevezettje volt. Han ellen lázadás bűnpártolása és hamis tanúzás miatt indult eljárás, mivel a gyanú szerint segítette a szükségállapot kihirdetését, majd hamisan tanúskodott a bíróságon.

Kiemelt kép: Kim Konhi, Jun Szogjol volt dél-koreai elnök korrupcióval vádolt felesége (Fotó: MTI/EPA/AFP pool/Dzsung Jon Dzse)