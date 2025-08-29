Több százmillió dollárnyi fegyvereladást hagyott jóvá az amerikai kormány Ukrajna érdekében

Az Egyesült Államok kormánya 825 millió dollár értékű fegyverzeteladást fogadott el ukrajnai felhasználásra NATO-tagországok finanszírozásában – közölte az amerikai külügyminisztérium csütörtökön. A tájékoztatás szerint az Ukrajnának szánt felszerelések vételárát a NATO-tagországok közül Dánia, Hollandia és Norvégia állja majd.

A közlemény szerint az értékesített fegyverzet tartalmaz kiterjesztett hatótávolságú rakétákat, és navigációs rendszereket, amelyek az ukrán védelmi képességeket fokozhatják.

Az eszközök között szerepel több mint 3000 ERAM rakéta, valamint megegyező számú GPS-egység, további kiegészítők és kiképzési, valamint technikai támogatás

– olvasható a külügyminisztérium közleményében, amely szerint az adásvételről a kormányzat tájékoztatta a kongresszust.

