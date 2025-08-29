Terjed a „zászló-forradalom”: egyre többen tűzik ki a nemzeti lobogókat az Egyesült Királyságban

Rendőrség vizsgálja az úttesten a körforgalmat jelző, fehér korongba festett, a Szent György-zászlóra uraló piros keresztet, ismeretlenek gyújtóbombát hajítanak egy nemzeti lobogót kitűző férfira: Nagy-Britanniában manapság nem jár minden kockázat nélkül a nemzeti jelképek kitűzése vagy megjelenítése. Márpedig a közismert brit nemzeti lobogót, a „Union Jack”-et és az Anglia jelképeként ismert, fehér alapon piros keresztet ábrázoló Szent György-zászlót egyre több helyen tűzik ki a brit hazafiak, akik többnyire nem többel és nem kevesebbel, mint nemzeti büszkeségük kifejezésének vágyával indokolják a zászlók kihelyezését.

A Nagy-Britanniában, az utcákon egyre nagyobb számban látható nemzeti zászlók először West Midlandsben és a kelet-londoni Tower Hamletsben jelentek meg mintegy két héttel ezelőtt. A hatóságok, melyek még egyetlen alkalommal sem léptek fel a palesztin zászlók tömeges kihelyezése ellen, gyorsan eltávolították a brit nemzeti jelképeket.

Csakhogy a zászlókat újra kitűzték: egyre több angliai városban bukkantak fel,

míg a fehér „mini-körforgalmat” két, egymást keresztező piros csíkkal alakították Szent György-keresztté; még a zebrákon is megjelent a tiltott jelkép. Tiltott, ugyanis Nagy-Britanniában nem nézik jó szemmel a nemzeti zászlók spontán használatát és a patrióta érzelmeket is kifelező Szent György-zászló kitűzését – derül ki a Daily Mail cikkéből.

Szélsőjobboldali, migránsellenes?

Különös módon nem a zászlókat kitűző hazafiak, hanem a „mainstream” sajtó és egyes bevándorlás-párti aktivisták igyekeznek migráns-ellenes demonstrációnak és „szervezett szélsőjobboldali akcióknak” láttatni a nemzeti jelképek kitűzését.

Szent György-zászló, szellemes találékonysággal, egy körforgalmi jelzésen. (Fotó: Christopher Furlong/Getty Images)

A Reuters által idézett Livvy McCarthy, egy 32 éves csapos kijelenti: „Ez a mi zászlónk, büszkének kellene éreznünk magunkat, hogy lobogtathatjuk.”

A brit hírügynökség megjegyzi: a zászlók megjelenése „egybeesett a menedékkérőket befogadó szállodák előtti tüntetések hullámával az elmúlt hetekben”.

A gyalogátkelőre festett Szent György-keresztek a London keleti részén található Tower Hamlets városrészben 2025. augusztus 28-án. Népi találékonyság (Fotó: Rasid Necati Aslim/Anadolu via Getty Images)

A Reuters által sajátos értelmezésben közölt hír, melyben a „befogadó szállodák” előtt a szélsőjobboldal által szervezett csoportok demonstráltak, arra az eseményre utalt. amikor a Nagy-Britanniára hatalmas tömegeben zúduló „menekültek” szállodákban történő üdültetésén felháborodott, saját amit a számláikat is nehezen kifizető britek az ellen demonstráltak, hogy júniusban 29,5 ezer, idén júniusban már 32 ezer menedékkérőt helyeztek el brit hotelekben, ami az összes menedékkérő 30 százalékát teszi ki.

A britek 58 százaléka támogatja

Míg a mainstream sajtó azt sejteti, hogy a lakosságot fosztogatásokkal és a kiskorú gyermekek elleni szexuális zaklatásokkal is provokáló, többnyire azonosítatlan korú és származású, főleg fiatal férfiakból álló tömegek elleni fellépést hiányoló „csoportok” tűzik ki a zászlókat (természetesen iskolázatlan és a szélsőjobboldal által szervezett csoportokat emlegetnek – a szerk.), Tim Marshall író a Sky Newsnak nyilatkozva kiemelte:

„tisztességtelen mindenkit beszennyezni” a zászlók „agresszív lobogtatásának” vádjával.

A birminghami városi tanács a múlt héten komoly visszhangot váltott ki azzal, hogy bejelentette, „biztonsági okokból” több száz hasonló zászlót kezd eltávolítani a város utcáiról. Buzgalmuk nem feltétlenül felel meg a közszellemnek: egy új felmérés adatai szerint ötből három brit szeretné, ha országszerte több Union Jack vagy Szent György-kereszt zászlót lengedeznének a közterületeken.

Tizenéves fiúk a britek tömegeit felbőszítő migránsokat színvonalas körülmények között „üdültető” hotelek elleni tüntetésen a Brook Hotel előtt, Norwichban, az Egyesült Királyságban. (Fotó: Martin Pope/Getty Images)

A More In Common nevű szervezet felmérése szerint a britek 58 százaléka úgy véli, hogy több brit vagy angol zászlót kellene elhelyezni az utcabútorokon, például lámpaoszlopokon és körforgalmakban. Ezzel szemben 42 százalékuk nem gondolja, hogy több zászlót kellene kitűzni.

Csak a palesztin zászló maradhat

A Tower Hamlets-i tanács dolgozóit szidalmak érték, amikor elkezdték leszedni a hazafiságért kampányolók által az utcai lámpaoszlopokról kifüggesztett angol és Union Jack zászlókat – számol be a Guardian című brit lap, idézve azt a csoportot, akik Wythall település nemzeti zászlókba borításáért gyűjtenek. Ők külön hangsúlyozzák, hogy sem a zászló nem rasszista, sem ők maguk. „A közösség tagjai minden etnikumból és vallásból valók minálunk, és dicsérik a kezdeményezést”.

Palesztin zászló az angliai Liverpoolban 2024. szeptember 21-én. (Fotó: Ian Forsyth/Getty Images)

A nemzeti jelképek kihelyezésével kapcsolatban nem mindig ilyen széles az egyetértés: egy férfi súlyosan megsebesült, pillanatokkal azután, hogy kitűzte a nemzeti zászlót szülővárosában. A Hertfordshire megyei Stevenage-ben, miközben egy társával Szent György-zászlókat akasztottak a lámpaoszlopokra és a villanypóznákra az éjjeli órákban,

autójára Molotov-koktélt dobtak, égő ronggyal.

A zászlók tömeges, hatásági eltávolítását és azt, hogy rendőri vizsgálatok folynak az utcákon elhelyezett András-keresztek ügyében, sokan illetik kritikával. A Daily Mail kiemeli: sokan felidézték, hogy ezzel szemben hogy a palesztin zászlókat hónapokig hagyták lengedezni Birminghamben és a kelet-londoni kerület egyes részein – ahol egyaránt nagy a muszlim lakosság – anélkül, hogy a hatóságok kifogást emeltek volna ellene.

Kiemelt kép: Szent György-zászló és „Union Jack”-ek, az ismert brit nemzeti zászlók lógnak a Westminster híd lámpaoszlopain 2025. augusztus 28-án Ellesmere Portban, az Egyesült Királyságban. Mernek britek lenni. (Fotó: Christopher Furlong/Getty Images)