„Putyinnak a tárgyalóasztalhoz kell ülnie” – közölte az Európai Bizottság elnöke

A sok ártatlan civil életet követelő szörnyű éjszakai támadások Kijev ellen ismét arra emlékeztetnek, hogy nem lehetünk naivak Oroszországgal szemben; biztosítanunk kell, hogy Ukrajna megkapja mindazt, amire szüksége van önmaga megvédéséhez és a tartós béke biztosításához – írta a NATO-főtitkára az X-en közzétett csütörtöki bejegyzésében. Mark Rutte úgy vélekedett: Oroszország kiterjedt képességekkel rendelkezik hibrid támadások végrehajtására a NATO tagállamokban is. Az Európai Bizottság elnöke pedig felszólította az orosz elnököt, hogy üljön tárgyalóasztalhoz.

Mark Rutte csütörtöki németországi sajtótájékoztatóján arra is figyelmeztetett: Oroszország kiterjedt képességekkel rendelkezik hibrid támadások végrehajtására a szövetség államaiban is.

„Ez lehet merényletkísérlet, lehet a polgári légiközlekedés zavarása, de akár egy nagyszabású kibertámadás megkísérlése is egy nagyobb NATO-ország ellen” – tette hozzá.

„Tudjuk, hogy Oroszország sok mindenre képes, ezért nem szabad naivnak lennünk. Tudom, hogy Németország nem is az”

– hangsúlyozta Rutte.

A főtitkár a bajorországi Würzburgban vett részt vendégként a német kormánykoalíció parlamenti frakcióvezetőinek kétnapos tanácskozásán.

Von der Leyen: „Putyinnak a tárgyalóasztalhoz kell ülnie”

Mindeközben az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen Ukrajna és az Egyesült Államok vezetőivel egyeztetett, miután az orosz támadás Kijev ellen az éjszaka folyamán legalább 17 ember, köztük négy gyermek halálát okozta, és mintegy 50-en megsérültek.

„Putyinnak a tárgyalóasztalhoz kell ülnie” – írta von der Leyen csütörtökön az X-en, miután telefonon konzultált Volodimir Zelenszkij ukrán és Donald Trump amerikai elnökkel.

„Biztosítanunk kell Ukrajna számára az igazságos és tartós békét szilárd és hiteles biztonsági garanciákkal, amelyek acél sündisznóvá változtatják az országot. Európa teljes mértékben ki fogja venni a részét” – tette hozzá.

Kiemelt kép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a bizottság által Oroszország ellen javasolt 18. szankciós csomagot ismertetõ brüsszeli sajtóértekezleten 2025. június 10-én (Fotó: MTI/EPA/Olivier Matthys)