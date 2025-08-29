Példátlan légikatasztrófa Lengyelországban: lezuhant egy F-16-os repülőgép, a pilóta meghalt

„Ez egy nagyon drámai pillanat a lengyel légierő számára, először zuhant le egy F-16-os” – fogalmazott Siemoniak. A katasztrófával kapcsoaltban egy videó is napvilágot látott az interneten, amelyen jól látható a becsapódás pillanata is:
Adam Szlapka lengyel kormányszóvivő az X-en azt írta: Wladyslaw Kosiniak-Kamysz kormányfőhelyettes, nemzetvédelmi miniszter a baleset helyszínére utazik, és a történteket már megbeszélte Donald Tusk miniszterelnökkel.
Radomban a hétvégén tartották volna az AirSHOW nevű, kétévente megrendezésre kerülő nemzetközi légiparádét, amelyre 20 országból vártak résztvevőket.
A wp.pl hírportál a lengyel hadseregre hivatkozva azt írta, hogy a rendezvényt a tragédia miatt törölték.
Wladyslaw Kosiniak-Kamysz az esti órákban közölte, hogy megérkezett Radomba. „Itt vagyok a tragédia helyszínén. Az F–16-os repülőgép katasztrófájában életét vesztette a Lengyel Hadsereg pilótája – egy tiszt, aki mindig elkötelezetten és nagy bátorsággal szolgálta a hazát. Tisztelet emlékének” – írta a miniszter az Index szerint. Karol Nawrocki lengyel köztársasági elnök, valamint Donald Tusk miniszterelnök is részvétét nyilvánította az elhunyt pilóta családjának.
A lengyel vezérkar megerősítette, hogy az F–16-os a 31. Taktikai Repülőbázisról származott és a balesetnek nincs civil sérültje.
A kiemelt kép illusztráció egy F-16-os gépről. Forrás: MTI/EPA/Ritchie B. Tongo.