Oroszország újabb csapásokat hajtott végre Ukrajna ellen, több civil is életét vesztette

Az orosz hadsereg közel 70 drónt vetett be ukrajnai célpontok ellen péntekre virradóra, az eddigi adatok szerint ketten meghaltak és sokan megsebesültek a támadásban, továbbá polgári infrastrukturális létesítmények rongálódtak meg – közölték katonai és helyhatósági források. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Oroszország felelősségre vonását követelte.

A légierő parancsnokságának péntek reggeli Telegram-jelentése szerint az elmúlt éjjel az orosz hadsereg 68 harci és álcadrónnal támadt ukrajnai célpontokat. A hivatalos közlemény szerint a légvédelem 46 drónt semmisített meg, 9 helyszínen 22 drón célba talált.

Péntekre virradóra két ember meghalt, és további három megsebesült a Dnyipropetrovszk megyét ért orosz dróncsapások következtében

– jelentette az Ukrajinszka Pravda hírportál Szerhij Liszak katonai kormányzó Telegram-bejegyzésére hivatkozva. A támadás következtében tűz ütött ki egy vállalat területén, több családi ház is lángokban állt, egy benzinkút és több gépkocsi megsemmisült.

Éjszaka az orosz hadsereg által ellenőrzött területről tüzérségi támadás érte a dél-ukrajnai Herszont, három ember megsebesült – tette közzé a Telegramon a megyei katonai közigazgatás sajtószolgálata. Herszon megye területén további hat ember megsebesült a dróntámadásokban, egy többszintes lakóház és 7 családi ház megrongálódott.

A megsemmisült kijevi ötszintes lakóépületben befejeződtek a mentési munkálatok, a tegnapi légitámadásban összesen 23 ember, köztük négy gyermek halt meg, 53-an megsebesültek, 8 ember sorsa ismeretlen

– tette közzé az Interfax Ukrajina hírügynökség Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Telegram-bejegyzése alapján.

Kapcsolódó tartalom Tovább nőtt a Kijevet ért orosz légicsapás halálos áldozatainak száma Az ukrán katasztrófavédelmi szolgálat számolt be a fejleményekről.

Az elnök szerint Oroszországot felelősségre kell vonni ezért a csapásért, mint minden más csapásért Ukrajna, az ukránok és „a világ minden erőfeszítése ellen, hogy véget vessenek ennek a háborúnak”.

Volodimir Zelenszkij egyben felszólította az Egyesült Államokat, az EU-tagállamokat és a G20 csoportba tartozó országokat, hogy „szigorítsák az agresszor állam elleni szankciókat”.

Kiemelt kép: A British Council épülete is megrongálódott a Kijevet ért orosz rakéta- és dróntámadás során (Fotó: MTI/AP/Danilo Antonjuk)