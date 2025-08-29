Nyilvánosságra hozták a minneapolisi lövöldözésben meggyilkolt gyerekek fotóit

Ahogyan azt lapunk is megírta, Robin Westman, egy 23 éves, fegyverekkel felszerelkezett támadó több mint száz lövést adott le az iskolai templom ablakain keresztül, miközben mintegy 200 diák vett részt a misén.
A lövöldözésben összesen 18 ember sérült meg: 15 gyermek és három idős hívő, ők kórházba kerültek, de várhatóan felépülnek.
A tízéves áldozat, Harper szülei, lányukat ragyogó, vidám és mélyen szeretett kislányként írták le, akit különösen imádott a húga:
„Családként széttörtünk, és szavakkal leírhatatlan a fájdalmunk és arra kérjük vezetőinket és közösségeinket, hogy tegyenek érdemi lépéseket a fegyveres erőszak és a mentális egészségügyi válság kezelésére. Egyetlen családnak sem lenne szabad ilyet átélnie.”
A nyolcéves kisfiú édesapja a gyilkost „gyávának” nevezte, és azt mondta: „Fiamat többé nem ölelhetjük meg, nem játszhatunk vele, nem láthatjuk, ahogy felnő és azzá a nagyszerű emberré válik, akinek indult.”
A fiú két testvére is a templomban volt, ők túlélték a támadást. Az apa háláját fejezte ki azoknak, akik önfeláldozóan segítettek a gyerekek megmenekülésében.
Egy tíz éves gyermek elmondta, hogy a lövések dördülésekor egy pad alá bújt, és barátja, Victor rávetette magát, ezzel védve őt.
„Ő igazán bátor volt” – mondta. Victor megsérült, de túlélte a támadást.
A rendőrség közölte, hogy Westman korábban az iskola tanulója volt, és családja révén kötődött a templomhoz: édesanyja öt évig dolgozott ott, mielőtt 2021-ben nyugdíjba vonult. A nyomozás során több száz bizonyítékot gyűjtöttek be három helyszínről, és kiderült, hogy a támadó egyfajta kiáltványt és fegyverarzenálját bemutató videókat is közzétett az interneten, majd törölte azokat.
Liy Kletter, egykori osztálytársa úgy emlékezett rá, hogy Westman gyakran egyedül ült, kerülte a közösséget, és kifejezetten utálta az iskolát.
Megszállottan kiskorúakat akart ölni az elkövető
A nyomozók szerint Westman legálisan vásárolta fegyvereit, és nem volt priusza vagy kötelező pszichiátriai kezelése. A támadás motivációja továbbra is tisztázatlan, ám a hatóságok szerint: „megszállottan foglalkoztatta a gyerekek megölésének gondolata” – írja a BBC.
A lövöldöző végül önkezével vetett véget életének a helyszínen.
