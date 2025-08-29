Minnesotai lövöldözés: két éve már figyelmeztették Kamala Harris alelnökjelöltjét, Tim Walz demokrata kormányzót

Ahogy erről a hirado.hu felületén beszámoltunk, egy 8 és egy 10 éves gyermek életét veszítette, és több mint tíz ember megsebesült a minneapolisi Annunciation katolikus általános iskola templomában történt szerdai lövöldözésben, a hatóságok katolikusellenes támadásnak minősítették a merényletet.
Kapcsolódó tartalom
A támadó a magát 23 éves transzneműként azonosító Robin Westman (eredeti nevén: Robert) volt – akinek kifejezetten gyerekek voltak a célpontjai –, a terrorcselekmény elkövetése után végzett önmagával. Azóta kiderült, a szélsőségesen kereszténygyűlölő és vallásellenes támadó Donald Trump megölésére is biztatott, valamint antiszemita nézeteket vallott, a terrorista ugyanis olyan szövegeket írt a fegyverére, hogy „Hol van most az Istenetek?” és „6 millió nem volt elég”, utalva ezzel a holokauszt áldozataira.
A katolikus iskolákat érintő fenyegetésre azonban már korábban felhívták a figyelmét az állam demokrata kormányzójának, egy most nyilvánosságra hozott levél szerint. A Magyar Nemzet szerint 2023. április 14-én Jason Adkins, a minnesotai katolikus konferencia ügyvezető igazgatója és Tim Benz, a magániskolákat képviselő szervezet elnöke levelet írtak Tim Walznak a 2023-as nashville-i támadás után, amelyben kijelentették:
valamennyi katolikus, zsidó, keresztény és muszlim magániskola és az intézményekben tanuló 72 ezer diák veszélyben van.
A katolikus vezetők akkor arra kérték a kormányzót, hogy a költségvetési csomagban különítsenek el ötvenmillió dollárt, és tegyék lehetővé, hogy a nem állami iskolák is pályázhassanak a támogatásra. A minnesotai demokrata vezetés azonban nem reagált érdemben a kéréseikre – írják. A levélírók egyébként már 2022-ben is kérvényezték a magániskolák felvételét az állami biztonsági programokba, Bernard Hebda, St. Paul–Minneapolis érseke videóüzenetben kérte Walzot, hogy hívja össze a törvényhozást, és biztosítson állandó forrást minden iskola – beleértve a nem államiakat is – számára. Tim Walz hivatala mindezekre reagálva ekkor egy szűkszavú nyilatkozatot adott ki:
Walz kormányzó törvénybe iktatott több millió dolláros iskolavédelmi forrást, és mélyen elkötelezett a diákok biztonsága mellett, egyébként igénybe vehetik a biztonsági központ képzéseit.
A hirado.hu oldalán korábban részletesebben is foglalkoztunk azzal, hogy milyen múltra tekint vissza a katolikusellenesség Észak-Amerikában, valamint milyen súlyos támadások érték a katolikus templomokat csak az elmúlt alig több mint fél évben. A jelenség azonban nem kizárólag az Egyesült Államokra korlátozódik, ugyanis Kanadában is rendszeresen érik támadások a katolikus egyház szent helyeit, ennek ellenére a probléma egyik politikai párt figyelmét sem keltette fel a 2025-ös szövetségi választási kampány során.
Kapcsolódó tartalom
Kiemelt kép: Szülők és gyermekek a minneapolisi Annunciation katolikus iskola előtt 2025. augusztus 27-én, az első tanítási héten, miután reggel lövöldözés volt az intézményben. A rendőrség szerint két gyermek és a tettes életét vesztette, tizenheten megsebesültek (Fotó: MTI/AP/Star Tribune/Alex Kormann)