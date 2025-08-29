Minnesotai lövöldözés: két éve már figyelmeztették Kamala Harris alelnökjelöltjét, Tim Walz demokrata kormányzót

Egy nyilvánosságra hozott levél szerint már két éve figyelmeztették Tim Walz minnesotai kormányzót arra, milyen veszélyben vannak a katolikus iskolák – erről ír a Magyar Nemzet. A minnesotai katolikus konferencia vezetői arról számoltak be a Kamala Harris alelnökjelöltjeként ismertté vált demokrata párti kormányzónak, hogy a felekezeti és más magániskolák sürgős és kritikus biztonsági fejlesztésekre szorulnak, mert az iskolák támadás alatt állnak.

Ahogy erről a hirado.hu felületén beszámoltunk, egy 8 és egy 10 éves gyermek életét veszítette, és több mint tíz ember megsebesült a minneapolisi Annunciation katolikus általános iskola templomában történt szerdai lövöldözésben, a hatóságok katolikusellenes támadásnak minősítették a merényletet.

A támadó a magát 23 éves transzneműként azonosító Robin Westman (eredeti nevén: Robert) volt – akinek kifejezetten gyerekek voltak a célpontjai –, a terrorcselekmény elkövetése után végzett önmagával. Azóta kiderült, a szélsőségesen kereszténygyűlölő és vallásellenes támadó Donald Trump megölésére is biztatott, valamint antiszemita nézeteket vallott, a terrorista ugyanis olyan szövegeket írt a fegyverére, hogy „Hol van most az Istenetek?” és „6 millió nem volt elég”, utalva ezzel a holokauszt áldozataira.

BREAKING: The Minneapolis shooting suspect has been identified as Robin Westman. The alleged shooter released multiple videos on social media, which showed that he clearly hated Christians. They have since been taken down. „Where is your God?” read one mag. Evil monster. pic.twitter.com/oyiCkqNwkw — Collin Rugg (@CollinRugg) August 27, 2025

A katolikus iskolákat érintő fenyegetésre azonban már korábban felhívták a figyelmét az állam demokrata kormányzójának, egy most nyilvánosságra hozott levél szerint. A Magyar Nemzet szerint 2023. április 14-én Jason Adkins, a minnesotai katolikus konferencia ügyvezető igazgatója és Tim Benz, a magániskolákat képviselő szervezet elnöke levelet írtak Tim Walznak a 2023-as nashville-i támadás után, amelyben kijelentették:

valamennyi katolikus, zsidó, keresztény és muszlim magániskola és az intézményekben tanuló 72 ezer diák veszélyben van.

A katolikus vezetők akkor arra kérték a kormányzót, hogy a költségvetési csomagban különítsenek el ötvenmillió dollárt, és tegyék lehetővé, hogy a nem állami iskolák is pályázhassanak a támogatásra. A minnesotai demokrata vezetés azonban nem reagált érdemben a kéréseikre – írják. A levélírók egyébként már 2022-ben is kérvényezték a magániskolák felvételét az állami biztonsági programokba, Bernard Hebda, St. Paul–Minneapolis érseke videóüzenetben kérte Walzot, hogy hívja össze a törvényhozást, és biztosítson állandó forrást minden iskola – beleértve a nem államiakat is – számára. Tim Walz hivatala mindezekre reagálva ekkor egy szűkszavú nyilatkozatot adott ki:

Walz kormányzó törvénybe iktatott több millió dolláros iskolavédelmi forrást, és mélyen elkötelezett a diákok biztonsága mellett, egyébként igénybe vehetik a biztonsági központ képzéseit.

A hirado.hu oldalán korábban részletesebben is foglalkoztunk azzal, hogy milyen múltra tekint vissza a katolikusellenesség Észak-Amerikában, valamint milyen súlyos támadások érték a katolikus templomokat csak az elmúlt alig több mint fél évben. A jelenség azonban nem kizárólag az Egyesült Államokra korlátozódik, ugyanis Kanadában is rendszeresen érik támadások a katolikus egyház szent helyeit, ennek ellenére a probléma egyik politikai párt figyelmét sem keltette fel a 2025-ös szövetségi választási kampány során.

Kiemelt kép: Szülők és gyermekek a minneapolisi Annunciation katolikus iskola előtt 2025. augusztus 27-én, az első tanítási héten, miután reggel lövöldözés volt az intézményben. A rendőrség szerint két gyermek és a tettes életét vesztette, tizenheten megsebesültek (Fotó: MTI/AP/Star Tribune/Alex Kormann)