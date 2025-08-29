Mindössze öt ember lakja a különleges falut, ahonnan ki vannak tiltva az autók és a biciklik

Skócia bővelkedik festői tengerparti falvakban, de kevés olyan különleges van köztük, mint a part mentén meghúzódó Crovie. A településre csak gyalog lehet lejutni, a mindennapi élelmiszer és áru szállítására talicskát használnak a lakosok – írja a Daily Record .

A falut a 18. század végén alapították olyan családok, amelyeket a skót kitelepítések közben űztek el, hogy helyet adjanak a juhtenyésztésnek. Az elűzötteknek ekkor a földbirtokosaik hajóin kellett halászniuk, többnyire saját kockázatukra, és leginkább az urak hasznára.

A 19. század közepére néhány halász már saját hajót is épített, a század végére pedig mintegy ötven független halászbárka indult Crovie-ból. A 20. század első felében azonban fokozatosan hanyatlott a falu halászflottája, ahogy a nagyobb kikötőkből induló, modernebb hajók vették át a piacot.

A halászélet hirtelen véget ért 1953. január 31-én, amikor orkán erejű vihar és hatalmas hullámok pusztították el a falut védő tengeri gátakat, házakat és csűröket.

A szomszédos Gardenstown felé vezető ösvény is megsemmisült, így sok lakónak nem maradt más választása, mint elköltözni.

Azóta Crovie főként nyaralóhelyként szolgál, állandó lakosa alig öt ember, nyáron azonban jóval forgalmasabb. A kereskedelmi halászat megszűnése, a szigorú építési korlátozások és a falusi fekvés különlegessége miatt a település ma is szinte érintetlen.

A falu házai jellegzetesen a tengernek háttal épültek, hogy védjék magukat a gyorsan változó időjárástól.

A sziklafal és a part közti keskeny sáv Skócia legszűkebbje, a falu mólója pedig dagálykor szinte teljesen eltűnik a víz alatt.

Crovie mintegy 60 házából sokat színes kövekkel és tengeri motívumokkal díszítettek, a Visit Aberdeenshire szerint pedig Európa egyik legjobban megőrzött halászfalujának számít. Az idelátogatóknak tanácsos az autót a falu fölötti kilátónál vagy a part menti úton hagyni. Innen meredek gyalogút vagy lépcsők vezetnek a házakig.

Egy utazó a Trip Advisoron így írt élményéről: „Kilencórás utazás után értem ide. A falu a világ végén van, nincsenek boltok, kávézók, kocsmák, ezért mindent magaddal kell hozni. Nagyon elszigetelt, alig van ott valaki. A kilátóból remek a panoráma, de a levezető út meredek, visszafelé pedig még nehezebb. Lent kavicsos strand van, amihez csak a falu végén lehet lejutni.”

